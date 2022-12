La canasta navideña viene con 130% de aumento: los productos que más subieron

Poner la mesa navideña será más caro este año. Es que los productos típicos de las fiestas tuvieron aumentos del 129% en promedio en los últimos 12 meses, con algunos que, incluso, superan el 150%, como las garrapiñadas de maní y el ananá fizz, según un relevamiento realizado por la consultora Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X.

"Lo que más aumentó fue el pan dulce y las bebidas alcohólicas. Este año hubo un incremento muy fuerte de insumos como la harina y las frutas abrillantadas. Con estos costos más elevados, los productores de pan dulce industrial, que es el que está presente en las canastas más económicas, buscan compensar por el lado de los precios", explicó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Este año, la canasta navideña económica relevada por la consultora se ubica en $ 2689, contra $ 1175 que salía en 2021. Los precios relevados por la consultora incluyen pan dulce ($ 812 vs. $ 320 en 2021), garrapiñada de maní ($ 246 vs. $ 96) ananá fizz ($ 499 vs. $ 198), sidra ($ 399 vs. $ 185), budín sin frutas ($ 520 vs. $ 250) y turrón semiblando ($ 216 vs. $ 126).

El analista destacó, sin embargo, que habrá que esperar para ver si el mercado convalida estos precios. Con una demanda retraída, que en octubre mostró una caída de 11% en tiendas de cercanía y del 4% en grandes superficies, es posible que en poco tiempo empiecen a aparecer promociones.

A la espera de promociones

"Venimos viendo que año tras año la canasta navideña tiene aumentos que están por encima de la inflación. Pero también hay un factor de sensibilidad a la demanda muy fuerte. Este es el precio que intenta poner el mercado, pero si el consumo no acompaña, van a llegar los descuentos", agregó.

Asimismo, hizo una distinción con otro tipo de alimentos. Productos como el pan dulce y la sidra son fuertemente estacionales y concentran su venta durante diciembre. En ese sentido explicó que a una empresa no le sirve venderlos por debajo de su margen de ganancia o su costo de reposición.

"Para estas fiestas el Gobierno intentará contener precios y expandir demanda vía aumentos para los diferentes bolsillos de los argentinos. Esto se da en un contexto en el que se ve un deterioro del poder adquisitivo ingreso de los Argentinos. Las ventas minoristas de acuerdo con la CAME cayeron 3,2 % en octubre" detalló Damián Di Pace.

Decoraciones más caras

Estos incrementos se suman a los que tuvieron los productos para armar el árbol navideño, que este año sufrieron un aumento del 91%, según relevó Focus Market. Los productos con mayores alzas fueron el árbol (131%), la corona navideña (127%) y la bota navideña (112%).

"Los artículos de decoración navideña tuvieron aumentos de tres dígitos. Muchos se importan de China y los precios en dólares de estos productos han subido, la logística internacional se encareció y la oferta disminuyó. A su vez, para el caso de las figuras del pesebre que solo aumentaron 50 % interanual se implementó una reducción del tamaño de las figuras pasando de una altura de 20 cm a 10 cm. Es algunas de las estrategias que plantea el mercado para no ver un deterioro en el volumen de ventas para la decoración tradicional de esta festividad" cerró Di Pace.