En esta noticia El impacto de la operación en la Argentina

Tata Motors completó la liquidación inicial de la oferta pública de adquisición sobre la compañía italiana Iveco Group y, a través de una subsidiaria, pasó a controlar aproximadamente el 89,42% de su capital social ordinario. El cambio de control fue informado al mercado argentino por CNH Industrial Capital Argentina.

La operación había sido anunciada en agosto de 2025 por €3800 millones y contempló la adquisición de Iveco Group, con excepción de su división de Defensa. La oferta fue de €14,10 por acción .

Ahora, con la primera liquidación de la oferta concretada, Tata Motors incorpora a su negocio de vehículos comerciales una plataforma industrial con presencia en Europa y América Latina.

El grupo combinado tendrá presencia en más de 130 países, ventas de unas 590.000 unidades y una facturación cercana a los €21.000 millones.

La nueva compañía contará con 27 plantas industriales, 25 centros de investigación y desarrollo y una red de aproximadamente 9300 centros de ventas y servicios . Se ubicará como el cuarto fabricante mundial de vehículos comerciales, según los datos difundidos con el cierre de la operación.

Fuente: Iveco Fuente: Iveco

Mientras que Tata Motors tiene una fuerte posición en Indi a y en mercados de Asia, Medio Oriente y África , Iveco aporta una presencia consolidada en Europa y América Latina . La adquisición apunta a aprovechar esa complementariedad para ganar escala y ampliar mercados.

El impacto de la operación en la Argentina

La operación global con Tata Motors encuentra a Iveco Group con una estrategia activa de inversión en la Argentina.

En febrero de este año, anunció que comenzaría a producir en Córdoba el S-Way 480, hasta entonces importado desde Brasil. El proyecto demandó €10 millones y apunta no solo a abastecer el mercado local sino también a utilizar la planta como plataforma de exportación regional.

El proyecto tiene además impacto sobre la cadena de proveedores. Unos 500 proveedores trabajan actualmente con Iveco en el país y la fabricación local del S-Way permitirá profundizar esa integración. El modelo incorpora tecnología Euro VI y está destinado al transporte de larga distancia y cargas peligrosas.

La apuesta industrial se suma al plan regional de u$s 200 millones que Iveco destinó a sus operaciones de la Argentina y Brasil. En Córdoba, ese programa permitió comenzar a fabricar tres motores a GNC, de los cuales alrededor del 75% se exporta a Brasil.

La compañía también había analizado la posibilidad de exportar motores diésel producidos en la Argentina hacia Estados Unidos.

Iveco lanzó el nuevo camión pesado s-way en su histórica planta de Córdoba. Foto: Roxana Toral Reyes / El Cronista.

La planta de Ferreyra es la única fábrica de vehículos pesados de la compañía en el país y abastece tanto la demanda local como proyectos de exportación. La empresa viene siguiendo de cerca, además, la evolución del agro, la minería y el petróleo y el gas, tres sectores que traccionan buena parte de la demanda de camiones.

Del lado de Tata Motors, la adquisición representa un salto de escala para su negocio de vehículos comerciales fuera de India.

La compañía aporta una gama que va desde vehículos de menos de una tonelada hasta camiones de 55 toneladas y soluciones para transporte de pasajeros, que ahora se complementará con la oferta de Iveco de vehículos comerciales livianos, medianos y pesados y buses.

También se suman las capacidades de FPT, el negocio de motores de Iveco, con desarrollos para aplicaciones viales, fuera de ruta, marítimas y de generación de energía. El nuevo grupo combinará tecnologías de combustión, gas natural, vehículos eléctricos a batería e hidrógeno.