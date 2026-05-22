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Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0033 (Cristo).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 22 de mayo
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¿Qué significa soñar con Cristo?
Soñar con Cristo suele representar fe, esperanza y consuelo. Puede reflejar búsqueda de guía moral o necesidad de perdón y reconciliación.
También puede indicar un despertar espiritual o llamado a mayor compasión. Según el contexto, sugiere protección, renovación y confianza en el propio camino.
¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?
Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.
Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.