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Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0033 (Cristo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 22 de mayo

 003311° 1595
 2°791712° 4677
 3°782913° 9499
 4°723314° 2228
 5°694115° 3209
 6°062116° 8634
 7°707317° 5695
 8°806718° 3587
 9°749719° 7361
 10°353220° 4301

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¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con Cristo suele representar fe, esperanza y consuelo. Puede reflejar búsqueda de guía moral o necesidad de perdón y reconciliación.

También puede indicar un despertar espiritual o llamado a mayor compasión. Según el contexto, sugiere protección, renovación y confianza en el propio camino.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces. En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.