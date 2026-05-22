En esta noticia ¿Qué significa soñar con Cristo?

Este viernes, 22 de mayo de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 0033 (Cristo).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 22 de mayo

1° 0033 11° 1595 2° 7917 12° 4677 3° 7829 13° 9499 4° 7233 14° 2228 5° 6941 15° 3209 6° 0621 16° 8634 7° 7073 17° 5695 8° 8067 18° 3587 9° 7497 19° 7361 10° 3532 20° 4301

¿Qué significa soñar con Cristo?

Soñar con Cristo suele representar fe, esperanza y consuelo. Puede reflejar búsqueda de guía moral o necesidad de perdón y reconciliación.

También puede indicar un despertar espiritual o llamado a mayor compasión. Según el contexto, sugiere protección, renovación y confianza en el propio camino.

¿Cuánto se gana en la quiniela de Montevideo?

Los premios difieren según la precisión del acierto: una cifra paga 7 veces lo apostado, dos cifras 70 veces y tres cifras 500 veces . En Redoblona, el premio del primer número se apuesta al segundo.

Adicionalmente, en apuestas a varios premios, el monto se reparte equitativamente entre todos los premios escogidos y se abona la cantidad de veces como el número acertado aparezca entre ellos.