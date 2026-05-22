Mientras el mercado argentino intenta volver a seducir capitales globales, los grandes fondos del mundo ya empezaron a mostrar sus cartas. Y las apuestas más fuertes de Wall Street sobre la Argentina muestran una concentración atípica y bastante seleccionada.

Los datos de los grandes fondos globales que se conocieron en las últimas semanas surgieron de las presentaciones de los formularios 13F, informes trimestrales que los inversores institucionales deben entregar ante el regulador estadounidense cuando administran más de u$s 100 millones en acciones y otros activos financieros alcanzados por la normativa de Estados Unidos.

El documento revela qué acciones tienen en cartera fondos, bancos, hedge funds, aseguradoras o gestores profesionales. Ahí aparecen nombres como Berkshire Hathaway, Pershing Square Capital Management o Bridgewater Associates.

¿Por qué importa? Porque permite ver en qué están invertidos los grandes jugadores de Wall Street, cuánto compraron o vendieron y cuáles son sus apuestas más fuertes.

Ahí es donde aparecen apuestas mucho más selectivas en energía y tecnología, principalmente sobre YPF, Vista Energy y Globant.

Las apuestas argentinas de Wall Street

La posición más agresiva es la de Durable Capital, el fondo de Henry Ellenbogen. Según su formulario, mantiene una posición cercana a los u$s 606 millones en MercadoLibre, equivalente a más del 6% de toda su cartera. En la lógica de los grandes hedge funds globales, semejante ponderación implica una señal de convicción extremadamente alta.

No es el único. Tiger Global, el fondo de Chase Coleman, también conserva una posición relevante en MercadoLibre cercana a los u$s 233 millones. Maverick Capital y Polen Capital aparecen igualmente expuestos al gigante tecnológico argentino, aunque con pesos bastante menores.

La lectura del mercado detrás de esas posiciones es que MercadoLibre funciona más como una apuesta estructural a la digitalización y al consumo regional que como una jugada puramente argentina. En otras palabras, Wall Street prefiere compañías nacidas en Argentina pero con escala global, ingresos dolarizados y exposición regional.

Energía

El segundo bloque de apuestas aparece en energía. Ahí sobresale Oaktree Capital Management, el fondo cofundado por Howard Marks, con posiciones importantes tanto en YPF como en Vista.

En el caso de YPF, la posición ronda los u$s 41 millones y representa cerca del 1% de la cartera reportada. Vista, por su parte, mantiene una exposición similar en monto, aunque el fondo redujo fuertemente su participación en los últimos reportes.

La señal detrás de esas inversiones también es potente: el mercado global sigue viendo a Vaca Muerta como uno de los pocos activos argentinos capaces de generar una historia de crecimiento de largo plazo con potencial exportador en dólares.

El tercer foco aparece en Globant. El fondo Pzena Investment Management reporta una posición cercana a los u$s 137 millones en la compañía tecnológica fundada en Argentina. La apuesta luce particularmente relevante porque llega después de un período de fuerte castigo bursátil sobre el sector tecnológico y sobre la propia acción.

Foto: Shutterstock Yu Xichao

En Wall Street interpretan que Globant podría beneficiarse del nuevo ciclo de inteligencia artificial y automatización corporativa, aunque todavía opera lejos de los máximos que alcanzó durante el boom tecnológico global.

Pero quizá el dato más importante no sea qué acciones argentinas aparecen, sino cuáles prácticamente no figuran.

En los registros no aparecen apuestas significativas en bancos argentinos, utilities locales, constructoras o compañías fuertemente atadas al ciclo doméstico.

Algunos papeles como Galicia, IRSA o Loma Negra sí muestran posiciones, pero muy pequeñas y marginales dentro de portfolios multimillonarios.

Eso expone que los grandes fondos globales todavía diferencian entre compañías argentinas con capacidad de competir internacionalmente y activos dependientes exclusivamente de la macro local.

El mensaje de Wall Street parece ser el siguiente:

MercadoLibre representa la apuesta “segura” al crecimiento latinoamericano.

YPF y Vista son la jugada energética ligada a Vaca Muerta.

Globant aparece como la ficha tecnológica de recuperación.

Y el resto del mercado argentino todavía no logra despertar una convicción masiva entre los grandes administradores de dinero del mundo.