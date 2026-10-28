En esta noticia Potenciar el cuerpo docente

La evolución de la educación superior requiere consolidar estándares académicos de excelencia, fomentar la investigación aplicada y promover la apertura internacional. En un contexto donde las tecnologías emergentes y la interdisciplina transforman el mercado laboral, la universidad asume el desafío de formar profesionales con capacidad analítica para incidir en el desarrollo económico y social.

Carola Pessino, rectora de la UCEMA, abordó las prioridades institucionales de esta nueva etapa tras asumir el cargo en mayo.

“Regreso a mi alma máter tras haberme doctorado en la Universidad de Chicago y liderar el Departamento de Economía en los inicios de la institución. En esta gestión nos concentramos en tres ejes fundamentales: internacionalización, fortalecimiento del capital humano académico y gestión basada en evidencia y rigor analítico”, explicó.

En relación con el primer eje, Pessino remarcó la importancia de profundizar la proyección internacional del cuerpo docente, las investigaciones y los programas académicos. En ese marco, la universidad impulsa UCEMA Crece, un centro enfocado en reformas basadas en evidencia para el crecimiento económico y social que conecta la producción científica local con la agenda global.

Potenciar el cuerpo docente

Respecto al capital académico, Pessino señaló que el foco está puesto en atraer y retener talento joven brillante. “La etapa previa se centró en la infraestructura; hoy nos orientamos a potenciar el cuerpo docente a través de financiamiento diversificado”, sostuvo.

La casa de estudios consolidó una oferta de 15 carreras de grado y posgrados. Además, UCEMA dictará el único Bachelor del país que integra ciencias aplicadas y liberales (major y minor), permitiendo combinaciones flexibles entre disciplinas.

En el campo tecnológico y de innovación, la universidad dio un paso estratégico al implementar la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. Como reflejo de la excelencia y aplicación práctica de esta formación, Pessino destacó el caso de Martín Pulitano, estudiante de tercer año de Ingeniería Informática, que se consagró ganador del primer puesto entre más de 500 participantes de todo el mundo en la reconocida hackathon HarvardTon.

“Queremos una universidad de élite académica y no económica, donde el 50% de nuestros alumnos de grado tiene beca. De cara a nuestros 50 años, buscamos consolidar un centro de estándar internacional que compita con las mejores instituciones de la región”, concluyó Pessino.