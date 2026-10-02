En esta noticia Banco Nación vuelve al mercado

El mercado de capitales empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la estrategia de los bancos públicos. Mientras Provincia Fondos busca llevar a sus clientes desde los productos tradicionales hacia nuevas alternativas de inversión, Banco Nación volvió a emitir deuda después de tres décadas para diversificar sus fuentes de fondeo.

En el caso de Provincia Fondos, la apuesta pasa por ampliar el universo de productos que ofrece a sus clientes.

“Baño de inversión” es el nombre de la campaña con la que la entidad buscó poner en valor una oferta que va más allá del plazo fijo y mostrar que el banco también permite acceder a fondos comunes de inversión, bonos, acciones y CEDEARS.

“Nos está ayudando a reconectar con el cliente del banco y que pueda ver que la institución en la que confía sus soluciones de pago también tiene un costado de inversión ”, explicó Nicolás Segal, gerente general de Provincia Fondos, durante el CFO Summit, que organizaron El Cronista y revista Apertura, el pasado martes 29 de septiembre.

En un mano a mano con Ariel Cohen, editor jefe de Finanzas y Mercados de El Cronista, Segal explicó que existe un interés diversificado por los fondos, que incluye a clientes institucionales, pymes y grandes empresas, que optan por estos instrumentos para distintas necesidades financieras.

La entidad también busca fomentar el uso de los fondos como herramienta para las compañías . Por ello, cuenta con un área de mercado de capitales que trabaja en la colocación de financiamiento para empresas, tanto corporativas como pymes, que también pueden acceder a alternativas de crédito garantizado.

Nicolás Segal, gerente general de Provincia Fondos

En ese universo, Segal destacó el desempeño del fondo Raíces Fideicomiso, un producto que durante el año ya acumuló un rendimiento que superó en alrededor de 10 puntos porcentuales al money market, con un nivel de volatilidad de la cuota que calificó como “muy bajo”.

La próxima apuesta está en los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), para lo que prepara dos productos: un fondo FAL Ahorro, de perfil más conservador, y un fondo FAL Crecimiento, con una cartera de mayor plazo. La intención es que las empresas puedan elegir la alternativa de acuerdo con sus necesidades financieras.

“Las empresas hacen bien en conocer cuál es el nivel de riesgo que pueden asumir”, planteó Segal.

Banco Nación vuelve al mercado

Del otro lado aparece Banco Nación, que volvió en mayo de 2026 al mercado de capitales, con emisiones en pesos, dólares y UVA para diversificar sus fuentes de fondeo.

“Estamos muy contentos, después de 30 años de estar por fuera del mercado de capitales, tomamos la decisión de volver”, señaló Mauricio Albanesse, subgerente general de Finanzas del Banco de la Nación Argentina, en conversación con Leandro Dario, editor de Finanzas y Mercados.

Para el ejecutivo, el regreso responde a una decisión estratégica para sumar una nueva fuente de fondeo, fortalecer los vínculos con los distintos actores del mercado y darle continuidad a las emisiones.

Mauricio Albanesse, subgerente general de Finanzas del Banco de la Nación Argentina A@PINTA_Foto

Albanesse detalló que la elección de los tres instrumentos respondió a las características de los activos que el banco busca financiar. El tramo UVA estuvo relacionado con la fortaleza del banco en el negocio hipotecario, mientras que la emisión en dólares apuntó a proyectos con plazos de dos o tres años. La tasa TAMAR, en tanto, completó la oferta en pesos.

La primera experiencia dejó, según Albanesse, resultados positivos. En la última emisión en pesos, el Nación salió a un año a TAMAR más 325 puntos básicos, mientras que la colocación en dólares a tres años alcanzó una tasa del 6%.

Mauricio Albanesse, subgerente general de Finanzas del Banco de la Nación Argentina A@PINTA_Foto

“La estrategia consiste en mantener una presencia periódica en el mercado para que los inversores conozcan al banco y sus planes”, apuntó el empresario.

La entidad continuará evaluando nuevas emisiones en función de las condiciones de mercado y de las necesidades de fondeo.