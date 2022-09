Inmobiliarios piden al Gobierno tratamiento urgente del nuevo blanqueo para propiedades usadas

Finalmente, el Gobierno Nacional amplió el blanqueo de capitales. La ley destinada a la construcción de obras nuevas o con un avance no mayor al 50% también servirá para comprar propiedades usadas con dólares no declarados. Los empresarios inmobiliarios ya pidieron una reunión con el gabinete económico para que la normativa se instrumente de forma urgente.

El Gobierno envió, en la medianoche de ayer, el proyecto de Presupuesto 2023 en donde contemplaba un artículo fundamental para el sector de bienes raíces.



Inmobiliarios piden ampliar blanqueo a propiedades usadas: ¿vuelven los cedines?



Se establece un nuevo destinos para los fondos que se blanqueen mediante la Ley de Incentivo a la Inversión, Construcción y Producción Argentina que había sido promulgada el 22 de agosto pasado. En el artículo 71, sobresale que los fondos que se declaren también podrán destinarse a la adquisición de un inmueble usado.

La semana pasada, el Colegio de Corredores Inmobiliarios porteños (Cucicba) junto con la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) envió un petitorio al ministro de Economía, Sergio Massa, para que se amplíe el actual blanqueo. Finalmente la respuesta llegó y fue celebrada por el sector.

"Nosotros estamos pidiendo una audiencia con Carlos Heller, Paula Oliveto y el diputado Luciano Laspina, que son las autoridades de la comisión de presupuesto, para explicarle la necesidad urgente de que esto se ponga en marcha cuanto antes", explicó Marta Liotto presidente de Cucicba al conocer la noticia.



El blanqueo se reglamentó hace poco menos de un mes

Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial , el blanqueo de capitales para la construcción tendrá esta vez unos 90 días para que los empresarios puedan pagar apenas un 5% del costo de la penalización, una tasa que ascenderá al 10% pasado ese plazo y por tres meses más; y al 20%, luego, hasta medio año posterior al último vencimiento.



"Para nosotros era fundamental que el sinceramiento se amplíe también a las propiedades usadas. Hoy el 80% de nuestra cartera a la venta es de inmuebles usados. Celebramos la decisión del gobierno", aseguró

Cómo se instrumenta para inmuebles usados

Según establece el Presupuesto, la compra de propiedades usadas, sin embargo, tendrá limitaciones: tiene que ser destinada a vivienda de quien blanquea y su familia o, "por un plazo no inferior a 10 años", a alquiler con destino exclusivo de casa-habitación (es decir, no comercial).

El plazo para blanquear sería de 6 meses y no hay restricciones del blanqueo para quienes ya tengan propiedades a su nombre. Así, un contribuyente podría tener otros inmuebles y comprar un inmueble usado para usar de vivienda y de ese modo encuadrar en el blanqueo.

El blanqueo de capitales busca dinamizar la construcción y al mercado inmobiliario. Con esta norma, el Gobierno espera sumar entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones a los apenas u$s 200 millones que fueron atraídos el año pasado hacia la Argentina durante los 120 días que duró el régimen en 2021.