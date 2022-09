Este negocio inmobiliario creció en pandemia y hoy atrae más inversiones por su rentabilidad

La pandemia lo cambió todo, hasta las formas de comprar. El e-commerce llegó para quedarse y obligó a las empresas a adaptarse al nuevo consumidor. Este escenario repercutió en el mercado inmobiliario. Las naves logísticas cobraron fuerza por la fuerte demanda alcanzando una ocupación que supera el 75%. Los precios comienzan a recuperarse. ¿Cuáles son las zonas más rentables?

Como consecuencia del crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia, "muchas empresas empezaron a necesitar lugares para almacenar su mercadería y luego distribuirla entre sus clientes, y lo solucionaban con espacios más reducidos. Hoy notamos que la demanda se focaliza en espacios medianos y chicos", explica Adrián Mercado, presidente de la inmobiliaria homónima.

Al igual que las propiedades en venta, los inmuebles industriales también sufrieron una desaceleración de los valores. Pero, según los especialistas, hoy la baja llegó a su pico y empieza a evidenciarse una recuperación.

"Estamos evidenciando un nuevo fenómeno. Hoy nuestros clientes empiezan a preguntar por depósitos, galpones y demás espacios para logística como bienes para invertir, ya que son más rentables que las viviendas", reconoce Mercado.

En ese aspecto, aseguran que "hoy el retorno es de entre el 5% y el 6% anual". Mientras que un alquiler de un inmueble convencional apenas supera el 3,5 por ciento.

Desde CBRE coincidieron con que la renta aumentó un 2,6% respecto al año anterior. Lo que muestra una recuperación del sector. El promedio de la renta de clase Prime, es decir tope de categoría, a finales del segundo trimestre de 2022 fue de u$s 5,63 el metro cuadrado (m2) por mes, mostrando una mejora en comparación con las mediciones del año pasado.

La zona más demandada

La zona norte del Gran Buenos Aires fue en pandemia lo más demandado por las empresas por su ubicación estratégica. Hoy esa demanda se mantiene.

Las plazas logísticas crecieron de la mano del e-commerce

"Las búsquedas se centran en pequeñas y medianas empresas, quienes en general, buscan nuevos espacios para la organización de sus negocios que tuvieron un giro hacia el comercio electrónico. Las expectativas sobre el crecimiento de estos canales de venta favorece al sector de galpones y depósitos", explica Adrián Mercado.



Como ejemplo de la concentración de la demanda, tanto en venta como en alquiler, en la zona Norte, un 60% de las búsquedas predominan las naves de 100 metros cuadrados (m2) cubiertos a 600 m2. Mientras que, un 30% de los casos van de los 600 m2 cubiertos a los 3000 m2 .Y solo un 10% se concentra en 3000 m2 a 10.000 m2 cubiertos.

En zona Norte hay una gran variedad de precios y concentración de la demanda según la ubicación de los depósitos en cada partido del GBA.

Vicente López y San Isidro, encabezan la lista de los más demandados, por ende tiene los precios más altos. El mayor crecimiento se da en las zonas de Munro, Florida Oeste y Olivos.

La pandemia y el impulso que tomó las ventas online generó mayor demanda por parte de las empresas de plazas logísticas.

Los precios por metro cuadrado

En cuanto a los precios, según los datos de Adrián Mercado, el valor promedio en Vicente López, ronda los u$s 6 por m2 cubiertos y para la venta se calculan en promedio u$s 800 por m2. En este sector, lo más barato se encuentra en Villa Martelli con un valor promedio de u$s 4 por m2 de alquiler y u$s 580 por m2 para la venta.



Mientras que en San Isidro, que es el partido con menor cantidad de m2 de zonas apto para industrias y con la menor número de m2 disponibles en el corredor Norte, los valores rondan en un promedio de u$s 7 por m2 cubiertos en alquiler y para la venta en un promedio de u$s 840 por m2.



Hoy la vacancia en Vicente López es de apenas el 25% mientras que en San Isidro ese número se reduce solo a un 20 por ciento.