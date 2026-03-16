En el marco de Expoagro 2026, Honda anunció la firma de un acuerdo estratégico con John Deere, la empresa estadounidense especializada en maquinaria agrícola. La alianza permitirá comercializar y distribuir los productos de fuerza de Honda a través de la red de concesionarios de la compañía, que cuenta con más de 100 puntos de venta en todo el país, con fuerte presencia en el interior. A partir de este acuerdo, el portfolio de Honda Motor estará disponible en una de las redes comerciales más extendidas del sector agropecuario, con el objetivo de acercar equipamiento confiable y eficiente a productores y contratistas rurales para el trabajo cotidiano. Todas las unidades que se comercializarán son importadas. El convenio complementa la comercialización de los productos en la red oficial de Honda, ya que suma un nuevo canal de venta a la que ya tiene en su red de concesionarios. Además, contempla el soporte técnico y el servicio de postventa, que se brindarán bajo los estándares de calidad y capacitación de la firma japonesa. “Entendemos que el productor agropecuario valora la cercanía, el servicio y la capilaridad territorial. Por eso, este proyecto es muy importante para nosotros porque, con este socio estratégico en el ámbito agropecuario, fortalecemos nuestra llegada al sector agro, donde nuestros productos responden a necesidades concretas en tareas e implementaciones agrícolas”, sostuvo Ezequiel Caracoche, subgerente de venta de la compañía, en conversación con El Cronista. Dentro de esta alianza la compañía ofrece todo su line-up actual de productos de fuerza: motobombas, motores estacionarios, generadores, cortadoras de césped, motoguadañas, mochilas fumigadoras y sopladores. También se destaca su línea de equipos a batería, alineada con el objetivo global de la empresa de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2050. Entre los modelos presentados figuran el cargador CV3660XY, la batería DP3650XY, el soplador HHB36YXB, la motosierra HHC36YXB, el cortacerco HHH36YXB y la cortadora HHT36YXB, diseñados para ofrecer eficiencia, bajo nivel de ruido y menores emisiones sin resignar desempeño. “Lo que buscamos es combinar la experiencia de Honda en motores y tecnología, con la estructura comercial y el conocimiento territorial de John Deere, ampliando la oferta para la actividad agroindustrial y las economías regionales”, detalló la multinacional japonesa. Contemplando que se trata de una alianza a largo plazo y que hoy Honda cuenta con una buena participación de mercado, Caracoche se muestra optimista sobre los resultados y espera que este acuerdo les permita “fortalecer la cobertura en el interior productivo y consolidar el posicionamiento de Honda en el sector agroindustrial”. La apuesta por insertarse en el sector agroindustrial no es nueva para Honda Motor. A comienzos de este año, la compañía anunció una inversión de más de u$s 24 millones para iniciar la producción de cuatriciclos en la Argentina, una categoría que -según explicaron- tiene un fuerte potencial de uso en actividades productivas, especialmente en zonas rurales. “El segmento de movilidad mediana para actividades agrícolas viene expandiéndose en Argentina. El cuatriciclo impulsado por su mayor robustez, capacidad de arrastre y versatilidad para múltiples tareas gana espacio gracias a la disponibilidad de equipos acoplables y accesorios, que amplían significativamente su campo de aplicación en la actividad agrícola”, detallaron a este medio. El perfil de usuario de este tipo de vehículos, explicaron, suele ser un productor con experiencia que prioriza confiabilidad, durabilidad y eficiencia operativa.