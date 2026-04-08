El regreso de los coupés deportivos electrificados ya es una realidad con la llegada del nuevo Honda Prelude al mercado español. La firma japonesa apuesta por revivir uno de sus modelos más icónicos con una propuesta que combina diseño deportivo, eficiencia energética y una experiencia de conducción avanzada. Este modelo no solo recupera el espíritu de una leyenda, sino que lo adapta a los nuevos tiempos con un sistema híbrido inteligente, mayor tecnología y un enfoque claro en el rendimiento. Disponible desde 49.500 euros, este modelo cuenta con una potencia de 184 CV y un consumo combinado de apenas 5,2 l/100 km, el nuevo Prelude se posiciona como una de las opciones más equilibradas dentro del segmento. El nuevo Prelude incorpora la tecnología híbrida e:HEV de Honda, que combina un motor de gasolina de 2.0 litros con dos motores eléctricos. Este sistema permite que, en la mayoría de situaciones, el vehículo sea impulsado por el motor eléctrico, mientras que el motor térmico actúa como generador. El sistema alterna automáticamente entre tres modos (eléctrico, híbrido y combustión), optimizando el rendimiento y la eficiencia sin necesidad de enchufe. Además, incluye la innovadora tecnología S+ Shift, que simula cambios de marcha para ofrecer una conducción más deportiva y dinámica, con mayor control gracias a las levas en el volante. El nuevo Prelude presenta una estética moderna con detalles que refuerzan su carácter deportivo y sofisticado: El Prelude incorpora un amplio paquete tecnológico orientado tanto al confort como a la seguridad: Además, el sistema Honda SENSING 360 amplía la cobertura con cámaras y radares adicionales, reduciendo puntos ciegos y elevando el nivel de protección. Con este lanzamiento, Honda redefine su legado deportivo apostando por la electrificación sin renunciar a la emoción al volante, posicionando al Prelude como uno de los híbridos más atractivos y avanzados del momento.