"Apurate hoy que mañana aumenta": la estrategia de las marcas de ropa por la falta de precios

"Lamentablemente, debemos informarles que, a partir del lunes, todos nuestros productos tendrán un 10% de aumento. Aprovechen para hacer sus compras ahora", resalta una marca de ropa para niños en su cuenta de Instagram. La suba del dólar blue y el cepo a las importaciones complicaron de lleno a la industria de la indumentaria. La Argentina se convirtió en el país del revés: a poco de iniciarse la liquidación, los comercios prevén que la ropa aumentará hasta un 20% la próxima semana.

"Cuando la Argentina apuesta a la inflación, empieza a existir el consumo por inflación. ' Comprá ahora porque mañana aumenta' y eso es lo que están haciendo los vendedores y lo que empezaron a advertirles las marcas a sus clientes ", explica Horacio Ernesto del Burgo, presidente de la Cámara Argentina de Innovación Textil y Afines (Caita).



Hoy, el escenario es complejo. Según explican desde el sector, no existen precios, sobre todo, porque no hay stock de mercadería. Si bien esta semana algunos locales abrieron sus puertas con aumentos, como se pudo ver en el barrio de Once , otros todavía no lo hicieron pero ya anticiparon que la semana próxima empezarán las alzas. Un símbolo de esa anarquía es que todo esto ocurría mientras se confirmaba la salidad de Guillermo Hang de la Secretaría de Comercio .

Muchos locales en Once están cerrados porque no tienen precios de referencia para vender

"Faltan materias primas y eso, cada vez, se nota más. Hay menos en estantería, menos productos y el poder de compra empezó a bajar. Hoy, las marcas estiman un aumento en sus productos para la semana que viene, en promedio, del 20% . Es probable que, después, ese número se acomode a la baja. Pero eso es lo que pasará en el corto plazo", detalla Del Burgo.

Hoy no, pero mañana sí...

"Nosotros todavía no tocamos los precios a la espera de un poco más de claridad. El escenario es muy complejo. Seguramente, tengamos que hacerlo la semana próxima con un alza de entre el 15% y 20% en el precio final", explica Alejandro Pernas, dueño de Sastrería González.

En una de las principales marcas, asociadas al surf y al deporte al aire libre, también aseguraron que, el lunes, los locales abrirán con una nueva lista de precios ajustada entre el 5% y el 7 por ciento.

Por dólar blue y falta de precios suben 20% materiales de la construcción y proveedores no quieren vender



Por suba del dólar blue y a la espera de Batakis, se paralizan las ventas de propiedades: qué pasará con los precios



"Hoy, t odos los proveedores de tela están llamando y diciendo que el tipo de cambio es el oficial más un 35%. Se pusieron todos de acuerdo: como hoy no pueden girar al exterior por la nueva comunicación del Banco Central y, muchas veces, tienen que hacer adelantos al valor blue, eso genera que los costos se disparen", explica una fuente del sector.

La brecha cercana al 100% que existe hoy entre el dólar oficial y el blue genera que la mano de obra de la que se abastecía esta industria haya desaparecido. "A los extranjeros, ya no le sirve el cambio para enviarles dólares a sus familias. Entonces, hoy, los talleres anuncian aumentos descomunales por la falta de mano de obra ", explica la misma fuente.

Qué pasa con el cepo a las importaciones

La suba del dólar paralelo, con la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y el arribo de Silvina Batakis, se sumó al endurecimiento al cepo para las importaciones. Fue un combo explosivo para la industria de la ropa.

La suba del dólar generó un alza en los precios de indumentaria hoy. Pero el problema que más le preocupa al sector tiene que ver con el futuro cercano.

"Yo tengo materia prima terminada en origen y, si no les transfiero, no me embarcan. Las últimas comunicaciones del BCRA nos complican para seguir con la programación de la producción", remarca Pernas

La falta de materia prima es preocupante. También hay desabastecimiento de "productos terminados de verano y, si bien la oferta en los locales, no varió estamos finalizando el invierno", agrega, preocupado de cara a la próxima temporada Primavera-Verano.

Si el escenario hoy es complejo, lo será mucho más es el futuro. "Claramente, para la siguiente temporada, en la venta mayorista, no hay precios de referencia", finaliza una fuente del sector.