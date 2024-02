Genneia habilitó su tercer parque solar y llegó a 1 GW de capacidad instalada

Genneia inauguró en San Juan su tercer parque solar con el que llegó a una capacidad instalada de 1 GW de potencia en energías renovables. Es la primera vez que una compañía dedicada enteramente a la generación renovable alcanza este hito en la Argentina.

La construcción del parque parque fotovoltaico Tocota III, ubicado a 65 km al norte de la localidad de Calingasta, San Juan, con una capacidad instalada de 60 MW, requirió una inversión de más de u$s 50 millones. La compañía obtuvo los fondos por medio de la emisión de obligaciones negociables calificadas como bonos verdes. De esta manera, Genneia ya opera 10 parques renovables, 7 eólicos y 3 solares.

"Estamos muy orgullosos de haber alcanzado 1 GW de potencia instalada, un logro enorme para la compañía y para nuestro país. Esto confirma una vez más nuestro compromiso en materia de sustentabilidad y la apuesta en iniciativas que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a la descarbonización de la industria", expresó Bernardo Andrews, CEO de Genneia.

Nuevo parque eólico

Al mismo tiempo, la empresa continúa avanzando en la construcción del Parque Eólico La Elbita en Tandil, donde se montarán 36 aerogeneradores de última generación con una potencia de 162 MW y que entrará en operación para fines del 2024.

Según los datos surgidos de CAMMESA, durante 2023 Genneia generó un total de 3.495.819 MWh de energía solar y eólica. Esta cantidad equivale al consumo de aproximadamente 919.000 hogares, y es así como la compañía reafirma su rol activo en la generación de energías limpias que evitaron la emisión de más de 1,66 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

La construcción del parque eólico La Elbita, en Tandil, sumará 162 MW de generación

Agosto se destacó como el mes de mayor generación, con un registro total de 371.395 MWh y el Parque Eólico Madryn, el parque más grande de Argentina, fue el centro operativo de Genneia con mayor registro en el año, al alcanzar 639.184 MWh de energía limpia. La compañía tiene el 19% del total de la potencia renovable instalada, conformada por un 21% de la generación de la energía eólica y el 12% de la energía solar.

En la última década, Genneia incrementó su capacidad instalada en 3,5 veces, con inversiones por más de u$s 1200 millones entre 2016 y 2023. Asimismo, en 2023 realizó cinco emisiones de bonos verdes locales por u$s 159 millones. La suma supera los u$s 700 millones si se tienen en cuenta los últimos 2 años. Además, es el principal emisor de Bonos de Carbono del país, y lidera el mercado a término de renovables (Mater) con más de 30 clientes del sector corporativo.