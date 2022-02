Franquicias en Uruguay: cuáles son las 5 marcas más rentables para invertir desde Argentina

Cada vez más argentinos se mudan a Uruguay, un atractivo para muchas marcas nacionales que encuentran en este contexto un incentivo para internacionalizar sus operaciones con el formato de franquicias.

Con la mayor cantidad de residentes en tierras 'charrúas', aumentó un 50% la proporción de negocios de origen local que apuestan por Uruguay. La pandemia aceleró la tendencia que ya se observaba desde antes del Covid-19: en los últimos dos años, se duplicaron las consultas de interesados, según el área Económica Comercial de la Embajada Argentina en Uruguay. Ya hay 60 marcas argentinas que se radicaron allí.

Por fuera de las compañías locales que desembarcaron en el país vecino, hay empresas de otras nacionales que también pisan fuerte. De hecho, el 80% de las franquicias son de marcas extranjeras y el 85% permanecen abiertas, como mínimo, cinco años, de acuerdo a la Cámara de Franquicias Uruguaya.

Los requisitos para montar un negocio en Uruguay son laxos y se puede arrancar con una inversión de entre u$s 250.000 y u$s 60.000 para el caso de locales chicos o medianos. En el caso de los más grandes, hay que calcular u$s 100.000 aproximadamente.

Las franquicias más rentables de Uruguay

A continuación, el ranking de las cinco franquicias más rentables para poner en Uruguay, según el estudio director de Svet, partner local de Estudio Canudas.

Chaman: es la tienda referente de la sanitización, limpieza y desinfección en distintos segmentos del mercado, como el gastronómico, que creció con la pandemia. Está desarrollando una segunda línea comercial, orientada al consumo de sus productos en hogares. Tiene una rentabilidad del 18% anual y se precisa una inversión inicial de u$s 25.000 y un fee de ingreso de u$s 5000 .



Chaman The Donuts House: es una nueva cadena, con el know-how estadounidense, dedicada casi exclusivamente a la venta del principal bocado de ese país. Ofrece donas americanas adaptadas al paladar local y productos artesanales como milkshake y wraps con ingredientes seleccionados de forma cuidadosa. Para montar una franquicia de 20 metros cuadrados y obtener casi un 18% de rentabilidad anual, se necesita un fee de ingreso de u$s 7000 y una i nversión inicial de u$s 25.000 (incluye la inversión, la maquinaria y el stock inicial).



The Donuts House

Pimentón: es una marca de ropa interior femenina, donde su mayor inspiración son las 'mujeres reales'. Cuenta con una planta propia y más de 20 años de experiencia en la fabricación de ropa interior, en línea con las últimas tendencias de moda internacional, con el objetivo de crear un producto de alta calidad con variedad. Posee una rentabilidad del 16% anual y la inversión inicial es de u$s 40.000 (incluye el fee de ingreso y las obras de construcción).



Pimentón Un párrafo aparte se lleva la gastronomía. En Uruguay, como en otras partes del mundo, fue uno de los sectores más castigados por la pandemia. Sin embargo, surgen conceptos disruptivos como Be Shawarma y Wok Up, que combinan los sabores de Oriente. Tienen una rentabilidad anual del 16% y demandan una inversión inicial de u$s 45.000. Be Shawarma The Urban Haus: es la marca de mayor crecimiento en Uruguay. Se muestra como una tienda diferente, de la mano de música, arte y ropa de diseño. Con este combo, busca generar un vínculo fiel con sus consumidores. Tiene un público objetivo de 18 a 40 años, donde el 80% de las prendas son adquiridas por mujeres y el 20% restante por hombres. Tiene una rentabilidad anual en el orden del 15%. Requiere un fee de ingreso de u$s 5000 y una inversión inicial de u$s 30.000 para la puesta a punto de la infraestructura y la adquisición de mercadería.



The Urban House

Por qué abrir una franquicia en Uruguay

A diferencia de otros mercados, Uruguay no presenta dificultades para invertir. "Para emprender bajo la modalidad de franquicia, solo se necesita abonar el fee de ingreso y el monto inicial que demanda la marca y fijar un domicilio uruguayo. No se necesita tramitar la residencia, aunque la mayoría lo termina haciendo. Lo más común es que el argentino que quiere abrir una franquicia también busque residir", sostiene Alexei Yaquimenko, director de Svet.

Son varias las razones por las que las empresas extranjeras posan su atención en el país vecino . Entre los beneficios que ofrece la pequeña nación -con una población de 3 millones de habitantes, pero con múltiples oportunidades-, se encuentra la posibilidad de invertir en un mercado con una baja percepción de la corrupción, según International Transparency; un control de la corrupción, según el Banco Mundial; una economía que presenta prosperidad, según Legatum Institute; y un Estado con una calidad de vida, según Mercer.

El mercado de franquicias uruguayo creció un 500% en los últimos dos años. En ese sentido, la afluencia de visitantes de países de la región lo transforma en un hub de consumidores de casi 270 millones de personas.

Uruguay cuenta con un PBI per cápita de los mayores de América latina. "Y, si bien el consumo no es excesivo, el esfuerzo de venta hace que el encadenamiento de venta por tícket mueva la aguja", comenta Yaquimenko.

A su vez, según el especialista, el Estado concede incentivos a las inversiones tanto de capitales locales como de extranjeros, "lo que ayuda a minimizar la carga tributaria futura sobre la base de la inversión realizada".