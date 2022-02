Franquicias en Uruguay: creció un 50% la cantidad de marcas argentinas que abrieron locales

Grandes marcas argentinas se internacionalizan y desembarcan en Uruguay con franquicias. Aunque la presencia de firmas locales en el país vecino no es un fenómeno reciente, cada vez son más las que se instalan del otro lado del 'charco'.

Con la mayor cantidad de argentinos que ahora residen en tierras 'charrúas', aumentó un 50% la proporción de negocios de origen local que apuestan por Uruguay. La pandemia aceleró la tendencia que ya se observaba desde antes del Covid-19: en los últimos dos años, se duplicaron las consultas de interesados, según el área Económica Comercial de la Embajada Argentina en Uruguay.

El país presenta un clima de negocios favorable . Ya hay 60 marcas argentinas que se radicaron allí, de acuerdo a la Cámara de Franquicias Uruguaya. El 80% de las franquicias son de marcas extranjeras y el 85% permanecen abiertas, como mínimo, cinco años,

Además de la crisis económica que atraviesa la Argentina, inciden otros factores en la expansión. La mejora de la Ley de Inversión, el incentivo a la captación de capitales extranjeros, la modificación de la residencia fiscal, el régimen impositivo, la seguridad jurídica y la posibilidad de planificar a futuro son algunas de las variables que explican el éxodo hacia ese mercado, similar al crecimiento de negocios argentinos en los Estados Unidos.

El rubro de la gastronomía acapara las aperturas más recientes. Almacén de Pizzas, Kentucky, El Club de la Milanesa, Lucciano's, La Panera Rosa y Tostado son algunas de las compañías que ampliaron sus operaciones en los últimos meses.

"Se trata de empresas que ya experimentaron un desarrollo fuerte a nivel nacional y buscan extender sus horizontes", analiza Carlos Canudas, consultor internacional en franquicias y titular del Estudio Canudas.

boom de franquicias en Uruguay

"Antes, estaba en la mirada de los argentinos Paraguay, un mercado que se encuentra saturado. Ahora está Uruguay, que, aunque todavía sigue siendo pequeño por el tamaño de su población, ofrece oportunidades. Culturalmente, es parecido a la Argentina y aún no recibió la afluencia de inversores brasileños que tuvo Paraguay", destaca Canudas.

Kentucky llegó a Uruguay

Para el especialista, ante un contexto nacional turbulento, se presenta la necesidad de diversificar la operación en mercados más estables y con menos riesgos como el uruguayo . "Las empresas apuntan a ser sustentables en el largo plazo y no estar atadas solo al consumo interno. Se evidencia la búsqueda de estabilidad y una moneda fuerte", considera.

Estudio Canudas tiene un partner en Uruguay, Svet, que les permite a los inversores contar con el apoyo de un consultor tanto en el país de origen como en el de destino. Entre los dos socios, t ienen una cartera de 57 marcas argentinas presentes en Uruguay , de las cuales la mayoría pertenecen a los rubros de gastronomía e indumentaria.

El 84% de las franquicias que se radican allí están dirigidas a argentinos que buscan visitar o vivir en el país. "Por eso, los inversores -mayoritariamente de origen nacional, aunque también crece el interés de parte de los uruguayos- se vuelcan por marcas reconocidas. El mercado de franquicias uruguayo creció un 500% en los últimos dos años", explica Alexei Yaquimenko, director de Svet.

Tostado desembarcó en Uruguay

"Recibimos 1300 consultas en los últimos tres meses y 300 en lo que va de 2022. Esperamos duplicar el número. Muchas son de argentinos que se están mudando a Uruguay y otras de marcas con trayectoria que quieren crecer por fuera de la Argentina, a través de este sistema, que se consolida año a año. Cualquier negocio con diseño de franquicia es exitoso", asegura Sebastián Valsecchi, socio gerente de Franquicias que Crecen.

La consultora está en la búsqueda de un socio uruguayo para abrir oficinas en el país vecino. Ya acompañó a Mostaza, Café Martínez y Vitalcer, entre otras, en su llegada a ese mercado. Esta última es una de las más requeridas.

Costos y requesitos para poner una franquicia en uruguay

Según los especialistas, poner una franquicia de un negocio pequeño o mediano cuesta entre u$s 30.000 y u$s 60.000. En el caso de los negocios más grandes, hay que calcular u$s 100.000 aproximadamente. Las zonas más buscadas son Punta del Este, Carrasco y Pocitos .

Aunque la inversión inicial resulta más cara que el desembolso necesario para emprender en la Argentina, el tipo de cambio y la rentabilidad en dólares son atractivos para exportar marcas argentinas. "La Argentina tiene plazos de recuperos más cortos que Uruguay, donde la inversión se recupera entre los 18 y 30 meses. Influye que los contratos de locación son a cinco años, a diferencia de la Argentina, donde se firman por tres", detalla Valsecchi.

Una franquicia cuesta entre u$s 30.000 y u$s 100.000, según el tamaño del negocio

Sobre el perfil de los inversores, los expertos señalan que es variado: desde empresarios que desean expandir sus operaciones hasta particulares que buscan un cambio de rumbo, con nuevos negocios que aumenten su rentabilidad.