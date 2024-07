Farmacity invierte más de $ 2000 millones para aumentar la presencia de Simplicity en Buenos Aires y el resto del país

Simplicity la cadena de tiendas que forma parte del ecosistema de negocios de Farmacity, junto a Get The Look, The Food Market y sus e-commerce, inauguró su tienda número 50 en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay, y confirmó que el año cerrará con inversiones por $2100 millones.

La propuesta de valor vinculada al segmento de productos de cuidado personal, belleza, moda, hogar y entretenimiento , cumplió 10 años y con el plan de inversiones en marcha para este año prevé abrir siete sucursales para fortalecer su presencia en Gran Buenos Aires y el interior del país.

Precisamente, Simplicity es la forma en que Farmacity logró incursionar en territorio bonaerense, donde la ley 10606 impide que las sociedades anónimas sean dueñas de farmacias, y establece un límite de estos comercios cada 3000 habitantes por localidad, entre otras regulaciones que fueron ratificadas por la Corte Suprema de la provincia .

Los 50 locales

Con el local de Concepción del Uruguay, el formato inaugura su primera sucursal en la provincia entrerriana y la número 50 de la cadena que representa "un hito importante para Simplicity porque confirma que a lo largo de estos diez años se con solidó la propuesta de valor", afirmó Carlos de Tezanos Pinto, sponsor de la marca.

Durante 2024 Simplicity realizará una inversión de $2100 millones de pesos como parte de un plan de crecimiento que incluye siete nuevas aperturas. Actualmente cuenta con más de 550 colaboradores y tiene sucursales en Gran Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza.

En septiembre de 2023, lanzó su ecommerce, plataforma que ha tenido un crecimiento significativo con más de 100.000 pedidos y con entregas promedio en menos de 24 horas.

En la nueva tienda que cuenta con una superficie de 240 m² de salón, los entrerrianos encontrarán una variedad de productos de belleza, electro beauty, moda y accesorios, hogar, librería y tecnología, regalería, cuidado personal, nutrición y deportes, bebés y niños.

Simplicity encarna el vertical de belleza, hogar y moda en el ecosistema Farmacity

Anta la traba legal tanto en Buenos Aires como en otras provincias, el grupo a partir de 2013 creció con otras marcas como Simplicity, la que se transformó en una cadena con locales propios y también le dio una oportunidad de expandirse más allá de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego nació Get The Look, su marca de cosmética y perfumes, y conformó alianza con The Food Market, lo que le permitió al grupo incursionar con tiendas con juntas para adentrarse en el mundo de la alimentación.