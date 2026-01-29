El Automóvil Club Argentino (ACA) avanza en la diversificación de sus servicios con la apertura de una nueva sede deportiva en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa, desarrollada junto a SportClub, se concretó en el barrio de Flores y forma parte de una estrategia más amplia orientada a incorporar propuestas vinculadas a la actividad física y el bienestar.

La nueva sede funciona en José Martí 46, dentro de las instalaciones del ACA, y marca la primera apertura de esta alianza en territorio porteño, luego de una primera etapa de trabajo conjunto que ya suma miles de socios incorporados a actividades deportivas.

Cómo es el espacio que abrió en Flores

El centro cuenta con una superficie de más de 1.500 metros cuadrados, equipamiento destinado a musculación y áreas para entrenamiento funcional. También dispone de vestuarios y duchas, con el objetivo de acompañar una experiencia de uso integral para socios del ACA y de SportClub.

La apertura se inscribe en un esquema de crecimiento progresivo que ambas instituciones proyectan a nivel nacional, con nuevas sedes previstas en distintos puntos del país.

Un cambio en el perfil de servicios del ACA

Desde la conducción del Automóvil Club Argentino explican que el acuerdo con SportClub responde a una lectura de los cambios en los hábitos de consumo y en las expectativas de los socios.

“Estamos ampliando la gama de servicios y sumando propuestas vinculadas al bienestar”, señaló César Carman, presidente del ACA, quien además destacó el impacto de estos proyectos en la incorporación de públicos más jóvenes a la vida del club.

Expansión y proyección federal

Por su parte, desde SportClub indicaron que la apertura en Flores es un nuevo capítulo dentro de una alianza de largo plazo. Dardo De Marchi, referente de la empresa, afirmó que el objetivo es continuar extendiendo esta propuesta a otras ciudades, con foco en infraestructura deportiva y acceso a la actividad física.

Según datos de ambas organizaciones, durante la primera etapa del acuerdo miles de socios del ACA ya comenzaron a participar de actividades deportivas, impulsados por beneficios específicos y una mayor cercanía territorial.