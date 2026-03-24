El CEO de Tecpetrol, Ricardo Markous, destacó las “oportunidades para todo” que tiene la Argentina, en materia de energía pero, también, minería. En tal sentido, aseguró que “el gran mercado es el GNL” pero resaltó el proyecto de TGN -donde la energética de Techint es accionista- de expandir el gasoducto del Norte para ampliar la llegada por esa vía a Brasil. Markous participó en el panel “Energía para el crecimiento: infraestructura e inversión en América latina”, con el que abrió la segunda jornada de CERAWeek by S&P Global, la cumbre anual de la industria energética que se desarrolla esta semana en Houston, Texas. Con un volumen de 25 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) en momentos pico, Tecpetrol es el mayor productor de gas de Vaca Muerta, donde invirtió u$s 6500 millones desde 2018 para el desarrollo de su yacimiento Fortín de Piedra. La energética de Techint también es accionista -con voz mandante- en Transportadora Gas del Norte (TGN), que en noviembre de 2024 inauguró la reversión del Gasoducto Norte. Fue una inversión de u$s 740 millones, que hoy permite llevar el gas de Vaca Muerta hacia el norte del país y, también, habilitó los primeros despachos a Brasil. Sin embargo, la llegada a ese país todavía está limitada por falta de capacidad del gasoducto Argentina-Uruguaiana (necesita hacerse un caño de 580 kilómetros hasta Porto Alegre para conectarlo al sistema brasileño). Otra restricción es el peaje que cobra Bolivia para enviar fluido a través de su red: u$s 1,9 por millón de BTU, cuatro veces más de la tarifa que rige en la Argentina. A fines del año pasado, el entonces CEO de TGN, Daniel Ridelener -quien se retiró el mes pasado-, anticipó que TGN tiene un proyecto para construir un ducto desde Tratayén -también punto de inicio del Gasoducto Perito Moreno- hacia La Carlota, Córdoba, que facilitaría la conexión con la reversión hecha en el Gasoducto Norte. Ese proyecto prevé una capacidad de transporte de hasta 20 millones de m3/d y requeriría un desembolso de unos u$s 2000 millones. Propiciaría lo algo clave que hoy necesitan los productores para exportar a Brasil: contratos en firme. Los despachos actuales (300.000 m3/d) fueron estacionales. “En esta situación de un mundo que está cambiando, hay una gran oportunidad para América latina. En la Argentina, Vaca Muerta tiene una oportunidad. Está produciendo más de 900.000 barriles de petróleo por día. La proyección es que irá a 1,5 millones. Estamos trabajando integralmente en gas. Volvimos a exportar a Chile, también por el Norte tras la reversión del gasoducto y (poco) a Brasil. Existen grandes oportunidades en litio, donde hay muchos proyectos. También en cobre”, resumió Markous, durante la mesa redonda que compartió con Caleb Orr (Secretario Asistente de Economía, Energía y Asuntos Comerciales del Departamento de Estado de los Estados Unidos), Clarissa Lins (fundadora y CEO de Catavento Consultoria, de Brasil), Juan Manuel Rojas (presidente de Promigas, el mayor distribuidor de gas de Colombia y Perú), Juan Carlos Zepeda (socio de México Infraestructure Partners), Pietro Mendes (director de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles de Brasil) y Douglas Peterson (ex CEO de S&P Global; hoy consultor privado). Moderó Carlos Pascual, vicepresidente senior de Energía Global y Asuntos Internacionales de S&P Global Energy. “En petróleo, la producción argentina será de 1,5 millones de barriles diarios. Algunas proyecciones dicen que Vaca Muerta puede llegar a los 4 millones. No sé; me parece mucho”, indicó Markous. Actualmente, Tecpetrol desarrolla una inversión de u$s 2500 millones para producir petróleo no convencional a escala en Vaca Muerta. “Lo que sí hay mucho es gas”, continuó. “El gran mercado es el LNG. La combinación entre el vecindario, para vender por ducto, y el GNL es una gran oportunidad. Tenemos los activos: hay que encontrar los mercados”, destacó el CEO de Tecpetrol. En ese punto, mencionó la eventual inversión para llegar con más gas por caño a Brasil. “En TGN estamos estudiando un proyecto para expandir el gasoducto a Brasil. Hay una gran oportunidad para el gas”, afirmó. Antes, también, había destacado los dos proyectos de GNL que se desarrollan en el país. Uno es el de Southern Energy, consorcio privado que lidera PAE, cuya fecha de inicio de exportaciones es fines de este año. “Está ya por arrancar”, resaltó. El otro, el Argentina LNG de YPF. “Lo veo avanzar muy rápido”, afirmó. Tecpetrol no es socio de ninguno de los dos. La empresa de Techint tiene en carpeta una iniciativa modular propia, con planta on shore, con una capacidad -en una primera etapa- de entre 2 y 4 millones de toneladas por año (Mtpa). Sin embargo, ya el año pasado, altos ejecutivos del grupo habían asegurado que empezaban a mirar la posibilidad de sumarse -de alguna forma, sino como socio, al menos, como proveedor- a los otros proyectos que lleva adelante la industria. “¿La apuesta por la expansión del Gasoducto Norte para ampliar exportaciones a Brasil significa que se descartó el GNL?”, le preguntó este cronista a Markous, cuando bajó del estrado. “Gas vamos a vender”, fue la lacónica respuesta del CEO.