En la apertura del CERAWeek 2026 de S&P Global, convención desarrollada esta semana en la ciudad de Houston, Texas, el CEO de Chevron, Mike Wirth, ponderó el rumbo económico que le imprimió Javier Milei a la Argentina para incentivar inversiones. En tal sentido, el número uno de la estadounidense reafirmó la apuesta de la empresa por Vaca Muerta, región en cuyo desarrollo fue pionera. “La geología es excelente. El problema histórico de la Argentina estuvo sobre la superficie: el ambiente de inversión. Hubo rigideces laborales, limitaciones a la importación de equipos y a la exportación de la producción. Pero, con el Presidente Milei, esos obstáculos de están atacando de forma sistemática. Estamos viendo avances reales”, enfatizó el ejecutivo, en la jornada inaugural de la cumbre mundial de la industria petrolera. Chevron fue la primera petrolera internacional en hacer pie en Vaca Muerta. Fue en 2013, luego de firmar acuerdos con YPF que se convirtieron más tarde en modelos, en especial, en materia regulatoria. Los convenios previeron inversiones iniciales de u$s 500 millones en Loma Campana, que escalaron más tarde a u$s 1500 millones. En 2023, puso en marcha su actual proyecto, de u$s 500 millones, en El Trapial y Narambuena. Wirth -que ya había elogiado a Milei en anteriores oportunidades- comentó que, en la Argentina, Chevron está aplicando tecnologías ya aplicadas en el Permian, la cuenca de hidrocarburos no convencionales más potente de los Estados Unidos. “Estamos viendo buenos resultados iniciales. Todo indica que seguiremos mejorando costos, eficiencia y productividad”, explicó. “Estamos muy conformes con la geología y esperamos que, con estas mejoras en el entorno, la producción del país sigua creciendo”, completó, en relación con sus expectativas con la Argentina. En tal sentido, más tarde, el Secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright también mostró su optimismo con la Argentina. “Las empresas estadounidenses continuarán invirtiendo allí. Hay un gran desarrollo. La Argentina, Venezuela, Guyana, los Estados Unidos, Canadá… Estamos en un momento en el cual el Hemisferio Occidental se puede convertir en exportador de energía. Si eso ocurre, será una contribución mayor a la paz y la prosperidad del mundo”, declaró el funcionario, luego de la conferencia de prensa en la que firmó con Patrick Pouyanné, CEO de la TotalEnergies, un acuerdo para reinvertir los u$s 1000 millones que la francesa iba a invertir en proyectos eólicos off shore en iniciativas de gas, energía y generación de electricidad “de forma más eficiente”, tras la quita de subsidios a emprendimientos verdes que definió la Administración Trump.