En esta noticia 5 lecciones cortas del CMO de PASE

Mabe está de manteles largos y ya echó la casa por la ventana. De regalo por su 80 aniversario, la marca mexicana de electrodomésticos renovó su imagen y toda su estrategia de marca.

Conscientes de su liderazgo por tres generaciones en México y América, así como de los cambios del mercado, y el incremento de la competitividad en los electrodomésticos, Mabe busca cambiar el mindset, a través de una campaña que los posicione como una marca global, moderna y premium, dijo Federico Montané, CMO de Mabe.

En entrevista con El Cronista, el ejecutivo asegura que el mercado de electrodomésticos es cada vez más competitivo y ya no existen los “mercados con marcas locales”, para Federico eso se acabó a finales del siglo pasado.

Desde su perspectiva, Mabe tiene fortalezas como la tradición, la experiencia, la calidad y la trascendencia internacional.

“La gente ya identificaba allá afuera, que Mabe efectivamente tiene productos con buena tecnología y haciendo una autocrítica, decimos, bueno, pero dónde realmente tenemos que hacer una diferencia”, reflexiona.

Las áreas de oportunidad de Mabe, dice, son generar una percepción de modernidad y de ingreso al mercado premium, que no es lujo como tal, sino posicionar todo el portafolio de productos por encima del nivel de entrada.

“Nuestro portafolio de productos tiene alternativas espectaculares que están muy por arriba del promedio del precio del mercado. (El objetivo es) crear una marca actual, una marca moderna. Y por otro lado, también ayudar a mejorar esta percepción de valor propiamente de la marca”, afirma.

Mabe guiña a las nuevas generaciones

Federico Montané comenta que el cambio de imagen responde a un doble propósito, pues por un lado buscan mantener la base de consumidores que se identifican con la marca desde hace años, al tiempo que buscan atraer a nuevas generaciones, a los jóvenes que van a comprar una estufa por primera vez.

Previo al rebranding, el slogan de Mabe era “para toda la vida”, ahora cambió a “Mabe: la de siempre, como nunca”.

“Somos una compañía que nos interesamos muchísimo en poner al consumidor al centro y para realmente colocar al consumidor al centro hay que entenderlo. El consumidor cada vez se ha vuelto más y más curioso y más demandante de la información que tome en cuenta para elegir su siguiente electrodoméstico y esto aplica para todas las generaciones. Quizás la diferencia que hay es en qué tipo de medios, sobre todo digital, las personas van a buscar información sobre nosotros”, asegura.

En este sentido, la empresa creó un journey híbrido entre redes sociales y experiencias físicas que permitan a los clientes tomar una mejor decisión y colocarse como la preferencia de elección para su siguiente electrodoméstico.

La nueva estrategia de branding de Mabe también pone al centro un común denominador a lo largo de todos los sectores de consumo: la experiencia.

Para ello, dice Federico Montané, es necesario colocarse como una marca destacada, que haga sentido para los consumidores y que resuelva sus necesidades.

“Y es una marca que lo que hace es que tú como usuario o tú como persona que ya tienes uno de nuestros productos en tu casa, en eso que el producto resuelve, lo olvides. Ahí empieza la experiencia que es mira, en esa parte resuelve, olvídate. no vas a tener ningún problema”.

El segundo paso de la experiencia es la omnipresencia de Mabe, pues está tanto en los anaqueles de los principales retailers, marketplaces y también cuentan con venta directa.

El CMO de Mabe asegura que todavía existe un punto clave mucho más importante: el servicio postventa.

“Definitivamente Mabe es la compañía de electrodomésticos en toda América que tiene la mejor estructura y el mejor servicio postventa del mercado. Entonces todo esto entendemos que justamente esa experiencia es la que hace que el consumidor nos prefiera”, afirma.

El servicio postventa, es el broche de oro de la estrategia de rebranding de Mabe, que se conjunta con la imagen de modernidad, sofisticación y un amplio portafolio de soluciones para los enseres mayores.

5 lecciones cortas del CMO de PASE

Para Federico Montané, la mejor forma de vender se centra en entender al consumidor sin perder la congruencia de la marca.