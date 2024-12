En medio de una caída del sector, abre el complejo de cine más innovador del país

En la guerra de las pantallas, el cine trata de reinventarse y busca diferenciarse con "la creación de experiencias innovadoras". En este marco, el complejo de cine "Las Tipas" abrirá su séptima sede en el Paso del Bosque, en Rosario, Santa Fe. Su diferencial es que es el único en el país que contendrá todas las innovaciones juntas, en un mismo lugar.

El cine abrirá sus puertas durante la primera quincena de enero, tras dos años de trabajo para traer equipamiento premium desde distintas partes del mundo. En el camino, pasó por restricciones de tipo cambiarias y de importación , además de algunas complejidades externas como el tifón de China que demoraron los embarques.

El proyecto de la empresa se enfoca en el interior de Argentina: primero inauguraron en Paraná, y en 2025 abrirán en Rosario y en Posadas. La inversión promedia poco más de u$s 5 millones por cada complejo, y la apertura en la ciudad santafesina representará un crecimiento del 40% para la cadena.

Además, con un espacio para 1600 espectadores, se generará alrededor de 80 nuevos puestos de trabajo, y habrá refuerzos en temporadas pico de vacaciones.

El negocio del cine, las experiencias

El avance del streaming permite a los usuarios ver películas cuándo se desee y desde la comodidad de su casa. Esta situación obligó al cine a buscar un plus que inclinara la balanza a favor de la pantalla grande. Paulo Brunone, socio gerente de Las Tipas relató que encontraron su nicho en las experiencias premium.

"Nuestro objetivo es lograr sensaciones y emociones en los espectadores que no puedan tener en su casa, y creemos que la manera es a través de las nuevas tecnologías. Así, la gente se animará a salir más y pagar una entrada", dijo.

El complejo abrirá a principios de 2025

En este sentido, el nuevo complejo contempla "ofrecer tecnología de punta en cada detalle desde el momento en que se ingresa".

Todas las salas tendrán el sistema Dolby, y una en especial, Dolby Atmos que brinda un sonido envolvente, creando una experiencia auditiva inmersiva y pantalla extra grande 20 metros de ancho por casi 10 metros de altura. Esta maquinaria está en pocos lugares de Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos, y en una sala de Neuquén.

En lo que respecta a las butacas, son todas sillones reclinables premium. También contará con tres salas con butacas 4D.

Sobrevivir al streaming

El streaming ha logrado un avance sostenido y un cambio en la forma de consumir contenido. De hecho, el sector espera que el crecimiento del mercado de Video Streaming llegue a los 10,1 millones de usuarios en 2027.

El promedio histórico de rentabilidad por entrada en Argentina es de u$s 6. Sin embargo, el año pasado cayó a u$s 2, y este año se está recuperando en alrededor de los u$s 4, según detalló Brunone.

Pese a estos datos, el empresario sostuvo que "desde hace 120 años se viene hablando del final del cine por la aparición de otros medios como fue la radio, la televisión color, el VHS, el DVD y ahora el streaming", pero nunca pasó. Incluso, hoy las películas más convocantes se estrenan primero en el cine y después en las plataformas on-demand.

La Argentina se acerca a sus números históricos prepandemia, pero aún así, no cerrará 2024 con ese logro por lo que se menciona en el mercado como fracaso en taquilla de Guasón y la baja en las producciones por el paro de actores de Hollywood. Sin embargo, Brunone detalló que, en charlas con sus pares, proyectan un 2025 superador.