Empresas que encaran el desafío de superar la brecha de género

Dolores Egusquiza, CMO y Co-fundadora de Klimber, dio cuenta del desarrollo que tuvo en estos años la insurtech. "Desde hace cinco años desarrollamos tecnología para la industria aseguradora y la infraestructura que hoy permite conectar el mundo asegurador con empresas y fintech o bancos digitales. Tenemos como fuerte el desarrollo de la tecnología, pero también tiene un rol de intermediador que nuestros partners también pueden ofrecer".

La ejecutiva destacó que trabajan para mejorar la conciencia aseguradora en el país. "Notamos que la gente hoy no piensa en un seguro de vida, tiene otras necesidades más urgentes y por eso tenemos que trabajar en esta conciencia aseguradora" y planteó que "queremos llegar, a través de distintos tipos de Fintech, a la base de la pirámide que nunca contrató un seguro de vida. Hoy Mercado Pago está ofreciendo en Argentina y en Brasil seguros de vida para accidentes personales a personas que nunca tuvo acceso a estos productos y eso tiene a toda nuestra tecnología por detrás".

Sobre la igualdad de género en ese mercado, dijo que "tanto el mundo asegurador, como el mundo tecnológico está dominado por hombres todavía. En la foto tradicional de las startups hay tres hombres con una remera negra y eso es lo que queremos cambiar. Yo soy del equipo fundador y siempre pesa más el hombre en la parte tecnológica. En Klimber por suerte tenemos un gran porcentaje de mujeres y ese es nuestro camino a seguir".

Egusquiza también se refirió a la necesidad de cupos para mujeres en las empresas. "Creo que lo que se debería garantizar es el acceso a las oportunidades, también consideramos que hay que priorizar el talento por delante de cualquier otra cosa".

Más tarde, Josefina Hernández Gazcón, directora de Legales, Negocios, Central Andean and South y Asuntos Públicos de American Tower para Argentina, Paraguay y Chile, puso en valor el trabajo que realizan en materia de género en esta prestadora de infraestructura para telecomunicaciones.

"Una de las cosas que monitoreamos es la brecha digital, algo que se subdivide en distintos subsegmentos y uno de ellos es la brecha digital de género. Esto está centrado en lo que pasa con las mujeres y el acceso a la tecnología, al acceso a la conectividad, como identificamos quienes se quedan afuera de la conectividad y porqué. La brecha existe y quedan más afuera las mujeres que los hombres. Además, entre las mujeres hay dos segmentos más afectados. Quién toma la decisión en la casa para contratar tal o cual servicio de conectividad sigue siendo el hombre", remarcó.

Un tercer subsegmento importante, continuó, es "la segmentación etaria, las mujeres más grandes que no pueden acceder a la tecnología por no saber manejar las aplicaciones, tecnologías, algo que genera que no se pueda avanzar a la hora de la vida cotidiana. Nosotros trabajamos con muchos municipios para poder solventar estas dificultades, nos preguntamos si van a poder utilizar las conexiones que nosotros mismos brindamos".

Finalmente se refirió a la falta de sucesión entre mujeres que llegan a puestos directivos. "Se da porque todavía no hay una estandarización de crecimiento constante y sostenido de las mujeres. Cada vez más son las mujeres que llegan a cargos ejecutivos, pero lo que las compañías tenemos que trabajar son los planes de sucesión. La compañía lanzó un programa llamado WATCH que busca captar mujeres talentosas que quieran trabajar en una industria dura como las telecomunicaciones, desarrollarlas, hacerlas crecer y que se sientan exitosas en su crecimiento".