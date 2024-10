Empresas de agro, energéticas y mineras, entre el optimismo y la cautela

El gobierno de Javier Milei avanzó en diferentes políticas económicas con el objetivo dposicionar a Argentina como un país sin trabas en el que los grandes actores internacionales encuentren atractivo arribar para invertir. El mundo empresario se muestra positivo respecto a la situación del país y coinciden en que se están abriendo un abanico de oportunidades para las diferentes industrias. Pese a ello, hay gran cautela.

Ese fue el ánimo que se respiraba en el Foro Argentino de Inversiones 2024 realizado en el Palacio Libertad, ex CCK, en la jornada del martes. Los referentes de energía, minería y agro, los sectores más pujantes del país, debatieron en el panel de "Infraestructura para el crecimiento".

Todos coincidieron en que la llegada de Milei marcó un quiebre ya que abrió el juego para que las compañías recativaran sus proyectos impulsados por el superávit fiscal, el paulatino ordenamiento de las cuentas públicas, la baja de la inflación, la estabilización del tipo de cambio, la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). A lo que se suma cuestiones como que la Argentina geopolíticamente no se encuentra en una zona de conflicto y es rica en recursos naturales, entre otros.

En este sentido, Gustavo Castagnino, de Genneia, y Mariano Bosch, CEO de Adecoagro sostuvieron que "hay que creersela y las inversiones tienen que salir de nosotros", destacándo que debe hacerse con "sentido de urgencia". Postura que hace dos semanas defendió IDEA en su Coloquio con el slogan "Si no es ahora, cuándo".

Gustavo Castagnino, director de Asuntos Corporativos, Regulatorios y Sustentabilidad de Genneia.

La contracara de la moneda, y gran freno para las grandes compañías, es la incertidumbre política. Michael Meding, VP de McEwen Copper y gerente general de Los Azules, fue claro al marcar que "nadie sabe si seguirá el presidente por otro periodo o el que venga violará las leyes mineras".

"Podes traer dinero, pero no lo podes sacar. Si bien el RIGI es un paso en la dirección indicada en momentos donde se trata de recuperar confianza, eso no significa que haya lluvia de dólares a nivel mundial", cuestionó.

Y agregó: "La inversiones no vienen de Buenos Aires, vienen de Nueva York, de Frankfurt. Antes iba y les contaba del los proyectos que están ejecutándose en el país y me decían 'Qué bueno, pero lástima que está en Argentina', ahora me dicen '¡Qué interesante que está en Argentina'. Hay que seguir dando señales de que es un país confiable para inversores extranjeros".

Pablo Vera Pinto, CFO de Vista Energy, también fue más tajante al decir que "no hay que apurarse". Y agregó: "Lo crucial va a ser no cambir el rumbo. Poner un norte y mantenerlo. Será la diferencia de acá a 20 años".

Daniel Ridelener, Director General, Transportadora de Gas del Norte (TGN), se mostró un poco más positivo y dijo que "gracias al RIGI, se están insertando en la transición energética", y remarcó que "se está haciendo lo primero que es ordenar la macro, y recién ahí los inversores van a ir llegando".

En el panel se observó un optimismo generalizado, pero aún predomina el "wait and see" antes de desembolsar los dólares.