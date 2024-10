Gigante minero mundial entra a uno de los proyectos de cobre más promisorios de la Argentina

Nuton, una empresa del gigante minero Riotinto, invirtió u$s 35 millones en McEwen Copper, la empresa que también tiene a la automotriz Stellantis entre sus accionistas y cuyo principal proyecto en la Argentina es el emprendimiento de cobre Los Azules, en San Juan.

Los Azules está clasificado entre los 10 mayores yacimientos de cobre sin explorar del mundo por la revista Mining Intelligence en 2022. Su desarrollo podría atraer una inversión de u$s 2500 millones.

En un comunicado enviado a la Bolsa de Toronto, donde cotiza su casa matriz, McEwen Mining, anunció el cierre del desembolso.

" McEwen Copper ya anunció previamente una financiación mediante colocación privada sin intermediarios de hasta 2,33 millones de acciones ordinarias a un precio de suscripción de u$s 30 por acción ordinaria, por un importe bruto de hasta u$s 70 millones ", informó.

" El primer tramo de la oferta fue liderado por una inversión de u$s 14 millones proveniente de McEwen Mining y una inversión de u$s 5 millones por parte de Rob McEwen ", agregó, en relación a los desembolsos previos de la casa matriz y del fundador y CEO de la empresa.

Rob McEwen, fundador y CEO de McEwen Mining.

" En este segundo tramjo de la oferta, Nuton (una empresa de RioTinto), ha adquirido 1,16 millones de acciones ordinarias adicionales de McEwen Copper por u$s 35 millones y otros dos inversores han adquirido 66.669 acciones ordinarias por u$s 2 millones ", continuó.

" Tras el cierre de este segundo tramo de la oferta, McEwen Copper ha recibido una inversión total de u$s 56 millones ", informó.

De esta forma, Nuton, empresa tecnológica de RioTinto, tiene ahora el 17,2% de McEwen Copper. Después de estas emisiones, McEwen Copper tendrá un valor de mercado de u$s 984 millones. Sus accionistas son McEwen Mining (46,4%), Stellantis (18,3%), Nuton (17,2%), Rob McEwen (12,7%), Victor Smorgon Group (3%) y otros accionistas (2%), precisó.

La empresa agregó que los fondos nuevos se usarán para impulsar el trabajo en los estudios de factibilidad de Los Azules, cuya publicación está prevista para el primer semestre de 2025.

McEwen sigue con su oferta de acciones abierta, sujeta a una inversión mínima de u$s 1 millón. Quedan 466.664 acciones ordinarias por suscribir. A inicios de año, su CEO había indicado que saldría a buscar u$s 100 millones al mercado. En junio, ya había conseguido los primeros u$s 70 millones que refirió el comunicado de este jueves .

Su fundador, también iniciador del gigante Goldcorp, había sido uno de los primeros inversores extranjeros en elogiar a Javier Milei. En una entrevista que reprodujo Bloomberg, y que reposteó el Presidente en X, aseguró que su idea era conseguir nuevos fondos (en ese momento, dijo en seis meses) para los trabajos de viabilidad e ingeniería y, a largo plazo, eventualmente asociarse a otra gran minera.

Milei se lo agradeció con el reposteo, ya que McEwen aseguró que espera que los leoninos esfuerzos del Libertario para liberar la economía argentina ayuden a desbloquear vasos yacimienots de cobre en la provincia de San Juan.

Por su parte, Riotinto, mayor productor mundial de mineral de hierro, fue noticia a inicios de este mes tras adquirir a la estadounidense Arcadium Lithium por u$s 6700 millones. En el país, las dos empresas tienen proyectos de magnitud: Arcadium opera dos de los cuatro prospectos que ya producen carbonato de litio (Olaroz y Fénix) y, a fin de año, su nuevo dueño iniciará la producción en Rincón, mientras avanza en el proceso de aprobación de otra planta de 500.000 toneladas, una inversión de u$s 2000 millones que se ejecutará en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).