"La minería requiere mucho capital y en la Argentina faltan señales para que el mercado la financie"

Abrir el mercado de cambios y permitir el giro de utilidades son medidas claves para que lleguen inversiones a la Argentina, según el VP de McEwen Copper y responsable del proyecto minero de cobre Los Azules, Michael Meding. "La minería requiere mucho capital y en la Argentina aún faltan señales para que el mercado la financie", señaló el ejecutivo en diálogo en exclusiva con El Cronista.



Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importantes de la Argentina. Junto con otros de escala mundial que avanzan en el país prometen generar más de u$s 20.000 millones en exportaciones. Detrás de Los Azules está la compañía McEwen Copper, una división del gigante McEwen Mining (con 47% de participación), la automotriz Stellantis (con casi 20%) y Río Tinto a través de su empresa tecnológica Nuton (con cerca de 15%) además de otros accionistas minoritarios.

Meding es el número uno del proyecto y el VP de McEwen Copper. Este ejecutivo alemán acaba de participar en la PDAC, la feria de minería más importante del mundo que se desarrolló en Toronto, Canadá, donde asegura que había muchos inversores particulares, instituciones y players estratégicos interesados en proyectos argentinos y específicamente en los de cobre, que son considerados 'impactantes' a escala mundial.

¿En qué etapa está en este momento Los Azules?

Los Azules es el octavo proyecto más grande del mundo medido en recursos. Está en la etapa de ser factibilizado. Hoy tenemos 22 perforadoras trabajando en la Cordillera, en San Juan. Esto representa aproximadamente el 30% de toda la exploración que tiene la provincia y 20% de toda la exploración que tiene la Argentina en este momento. Se calculó una vida útil de 27 años para el proyecto, con posibilidad de extenderla 10 años más.

¿Cuándo comenzará a producir Los Azules?

A fines del primer trimestre de 2025, esperamos tener la factibilidad y luego la ingeniería en detalle. A partir de 2026, empezaría la pre construcción y luego, entre 2027 y 2028, la construcción. En 2029, sí empezaría la operación. Estos tiempos son verdadera 'Fórmula 1' en el ámbito minero. Lo podemos hacer porque estamos logísticamente cercanos a una línea eléctrica y una ruta provincial, y además firmamos un memorando de entendimiento con YPF Luz para que nos suministre 100% energía renovable .

¿El financiamiento está resuelto?

En este momento estamos en el mercado para buscar más financiamiento para llegar a la decisión de la construcción. Para eso necesitamos u$s 130 millones . Por supuesto estamos en conversaciones con los socios estratégicos que tenemos y otros posibles inversores con los que contamos. Este es un proyecto muy atractivo y competitivo, de baja complejidad técnica, una estructura de costos baja, cercanía a la infraestructura, una huella medioambiental muy pequeña y un capex relativamente bajo, de u$s 2462 millones. Pero aun falta que el país de señales macro claras.

¿Cuáles son las principales mejoras macro que tiene que hacer la Argentina?

La minería requieren mucho capital y en la Argentina aun faltan señales para que el mercado la financie. Para que lleguen las inversiones debe mejorar la macroeconomía, que haya incentivos para grandes inversiones en infraestructura como minas. Falta que el mercado financiero internacional, que es necesario para financiar esos proyectos, tenga confianza en la Argentina. Que los inversores sepan que pueden retirar su capital en el futuro y tener un rendimiento de su capital acorde el riesgo de la inversión. Esto define el futuro de los proyectos, no la ingeniería en sí.

¿Ve un avance en la situación argentina en ese sentido?

Hoy la situación es todavía muy complicada. Es importante tener condiciones macroeconómicas a nivel nacional porque las provincias mineras tienen buenos marcos regulatorios. Pero a nivel nacional falta el libre acceso al mercado de cambios, seguridad jurídica, la posibilidad de importar bienes de capital y servicios sin problemas y, poder repagar préstamos y dividendos. Seria muy bueno si algo similar a lo que estaba en la ley ómnibus que presentó el Presidente sobre el régimen de incentivos para grandes inversiones se aprueba . Eso va a atraer el capital que necesita la Argentina para su futuro desarrollo.

¿Qué potencial hay?

Si los proyectos que están en desarrollo para los próximos 10 años estuvieran produciendo, la minería de cobre aportaría más del 20% de las exportaciones del agro. Hay unos u$s 10.000 millones en exportaciones de proyectos de cobre que hoy están en carrera . La minería realmente puede ser una solución para los problemas argentinos y puede traer mucho progreso y desarrollo.

¿Y si no se avanza en los cambios macro que señala?