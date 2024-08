Elogia los 'cielos abiertos' de Milei y Sturzenegger y dice qué falta: "Si me dieran una varita mágica..."

En medio de la desregulación del mercado aerocomercial local, y, en el marco de la implementación de la política de cielos abiertos en la Argentina que, entre otras cosas, busca sumar nuevos jugadores al sector, a la vez que promete desburocratizar la actividad, las aerolíneas reactivan el lanzamiento de rutas internacionales con el objetivo de brindar mayor competitividad y conectividad a los argentinos.

Arajet, una aerolínea de bajo costo de República Dominicana, lanzó hace poco más de un mes una ruta para conectar a Buenos Aires con Punta Cana, en la que competirá de manera directa con la aérea de bandera, Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, Víctor Pacheco Méndez, CEO de la compañía y uno de los fundadores de la aérea que nació en septiembre de 2022 y y a tiene una flota de 10 aviones y vuela a 23 rutas en 16 países, asegura que la alta carga impositiva frena el desarrollo de las low cost en la región.

Pacheco Méndez apoyó las medidas que está implementando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que, actualmente, es quien está a cargo de desburocratizar la actividad en la Argentina.



¿Qué te parece la política de cielos abiertos que implementó el Gobierno de Javier Milei?

Estoy contento con la visión del Gobierno de la Argentina. Se habla de liberalización y de cielos abiertos y son dos cuestiones que nosotros, como compañía, impulsamos fuertemente. Siempre que vemos este tipo de políticas nos alegramos porque eso hace que, en el futuro, cuando lancemos una nueva ruta en el país, los procesos para la habilitación de los permisos sean más simples. Se trata de dinamizar la actividad.

¿Qué política hace falta para dinamizar aún más el sector?

Mi visión, como empresario de una compañía aérea que vuela a 23 destinos en 16 países y que va a crecer a más de 57 destinos en el continente americano para 2028, siempre estará enfocada en la desregularización de la actividad y la promoción del turismo. Si yo tuviera una varita mágica, la usaría para que no se le cobre un peso de impuestos a nadie que compre un ticket aéreo. Los pasajes de avión no deberían tener impuestos.

De hecho, los gobiernos tienen que trabajar para que los pasajes sean más baratos. Deberíamos aprender de Europa. Allí, se puede ir desde París hasta Dublín y un pasaje no cuesta más de 15 euros porque nadie cobra impuestos. Eso hizo que el mercado de las low cost creciera exponencialmente. Sin una carga impositiva tan alta, el mercado de las aéreas de bajo costo podría crecer mucho más.

¿Entonces, es un problema regional?

Creo que América no se adecuó aun a la idea de que la industria aérea es un motor que hace crecer a la economía como ninguna otra industria. La cantidad de divisas que genera la actividad de transporte aéreo les da mucho oxígeno a las economías. En cambio, la región ve al tránsito aéreo como un privilegio. No se están dando cuenta que, con esa visión, están limitando a aquellas personas que sueñan con viajar pero que no tienen la posibilidad económica de hacerlo. Arajet, de hecho, nació para democratizar la aviación en la región.

¿Cómo fue eso?

Con todos los impuestos y la elasticidad, iniciamos una oferta promedio de u$s 175 por tramo, incluyendo tasas e impuestos, en un mercado en el que el precio promedio rondaba los u$s 400 por tramo. Eso tuvo un gran impacto en el mercado dominicano en el que, hasta 2022, año del lanzamiento de Arajet al mercado, volaban unos 400.000 pasajeros por año. A partir de la inclusión de Arajet, la cantidad de viajeros aumentó a 1 millón anual. Eso nos dice que la población mundial está cambiando y que volar se convirtió en algo que todas las personas quieren.

¿Cómo es el plan para competir contra Aerolíneas Argentinas en la ruta Buenos Aires-Punta Cana?

Cuando evaluamos un destino, nunca tomamos como factor que hay otra empresa que tiene una estrategia en ese mercado. Nosotros desarrollamos un plan de negocios hace mucho tiempo, y, en ese plan, figura la Argentina.

"El 50% de los argentinos que vuela con Arajet a República Dominicana, no se queda vacacionando en el país, sino que hace conexiones con otras ciudades".

¿Hay planes para conectar al interior del país con el Caribe?

Ya estamos mirando algunas ciudades del interior para lanzar rutas internacionales directas hacia República Dominicana, sin parar en Buenos Aires. Si bien hay dos en la mira, la principal es Córdoba.

Nuestro plan es crear un hub en República Dominicana que ya tiene más de 200 conexiones a distintos destinos del continente. Hay muchas combinaciones que se pueden hacer desde el Aeropuerto Internacional Las Américas. De hecho, el 50% de los argentinos que vuela con Arajet a República Dominicana, no se queda vacacionando en el país, sino que hace conexiones con otras ciudades.

¿Cómo es el intercambio turístico entre la Argentina y República Dominicana?

Este se compone de un 26% de dominicanos que viaja a la Argentina, y, el resto, se divide. Una mitad son argentinos que vacacionan en República Dominicana y la otra se compone de viajeros que se dirigen a otro punto de la red de Arajet.

"Proyectamos aumentar la frecuencia de los vuelos desde la Argentina para fortalecer la combinación con los Estados Unidos".

¿Hay conexiones nuevas en el radar?

Recientemente, República Dominicana firmó un acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos, lo que nos abre la oportunidad de competir en el mercado estadounidense con igualdad de condiciones. Por esta razón, el año que viene sumaremos como destino a las ciudades de Miami y Nueva York.

Proyectamos aumentar la frecuencia de los vuelos desde la Argentina para fortalecer la combinación con los Estados Unidos. Más adelante, también llegaremos a nuevos destinos como Orlando, Dallas y Washington. Creo que República Dominicana va a servir como un hub para que los argentinos tengan más opciones para viajar, estén más conectados y haya más competencia en el sector. Esta siempre es buena para que el pueblo argentino tenga opciones.

¿Cómo proyectan aumentar las ventas de pasajes en la Argentina?

Nuestro plan de pago en cuotas tiene mucho éxito en el país. Se trata de una herramienta exclusiva para compras online a través de la que los viajeros tienen acceso a financiar su ticket, sin un análisis crediticio previo del individuo. De esta manera, los pasajes se pueden comprar en cuotas, siempre que sean con una anticipación de entre 30 días y un año. Si bien esta opción está disponible en todos los países donde operamos, la Argentina fue el país donde tuvo más éxito. De hecho, el 15% de los argentinos que alguna vez viajó con Arajet usó esta herramienta.