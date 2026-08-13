De derecha a izquierda: Sherry McNeil, presidenta y directora general de la CFA, Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la AMF y Alan Catlett, vicepresidente senior de la IFA | Cortesía

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) firmó un convenio con la la International Franchise Association de Estados Unidos (IFA) y la Canadian Franchise Association (CFA) para acelerar la expansión del sector franquicias en los tres países. La alianza fue calificada por los participantes como histórica y permanente para que las franquicias escalen a otros países. “La idea es tender puentes que no haya barreras”, dijo Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la AMF, en conferencia de prensa.

El acuerdo uniría un millón de establecimientos franquiciados entre los tres países e impactará en 500 millones de consumidores de franquicias en las tres naciones involucradas, que conjuntan los 6,600 conceptos distintos.

Aunque los directivos no tienen un estimado de crecimiento en número de unidades que se internacionalizarán trilateralmente en el primer año, los involucrados estiman que en los tres países se generarán un millón de nuevos empleos durante los próximos cinco años. Actualmente el sector genera 9 millones de empleos en toda Norteamérica.

De derecha a izquierda: Sherry McNeil, presidenta y directora general de la CFA, Betsy Eslava Altamirano, presidenta de la AMF y Alan Catlett, vicepresidente senior de la IFA | Foto: Yanin Alfaro

Ante los cuestionamientos en medio de las revisiones del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá, Eslava Altamirano recalcó que el el Acuerdo de Cooperación Trilateral es un instrumento entre asociaciones empresariales y no constituye un tratado internacional, no genera obligaciones legales para los gobiernos ni modifica las legislaciones vigentes.

Sobre todo resaltó que este convenio está exento de afectaciones por aranceles a algunas industrias de los países involucrados, ya que cuando una franquicia se internacionaliza, toda su cadena de suministro y de valor es local, se adapta al mercado al que llega.

Con la firma que se llevó a cabo el 12 de agosto en la Ciudad de México, comenzará una agenda permanente de trabajo con proyectos de capacitación, investigación, intercambio de información y mejores prácticas e internacionalización.

Unir fuerza con dos potencias en franquicias

Sherry McNeil, presidenta y directora general de la CFA y Alan Catlett, vicepresidente senior de la IFA resaltaron que la alianza trilateral fortalecerá la industria y la importancia en cada uno de sus países. “No se trata de la firma de un documento, es un pacto de voluntades para trabajar en el desarrollo de una industria”, mencionó Catlett.

Estados Unidos cuenta con 83,200 establecimientos franquiciados a 2026, con más de 300 industrias. Además, el sector franquicias aporta 3% a la economía estadounidense, resaltó Catlett.

Para Canadá la industria tiene mayor dimensión dentro del país. McNeil aseguró que el país es la segunda economía franquiciataria más grande del mundo per capita, de ahí que uno de cada 20 canadienses trabaje de manera directa o indirecta en la industria de franquicias.

Canadá cuenta con 1,100 marcas de 60 segmentos distintos.

México, por su parte, cuenta con 1,500 marcas en el país, con 95,000 puntos de venta, que generan un millón de empleos. Este 2026, la meta del sector franquicia es crecer un 6%.

Eslava Altamirano aseguró que el 20% de las franquicias mexicanas logran internacionalizarse a otros mercados. Los destinos comunes han sido históricamente Centroamérica y Sudamérica y, en menor medida, Estados Unidos y Canadá.

La AMF mencionó que algunas franquicias mexicanas ya han ido a América del Norte, como el parque Kidzania en Houston y próximamente en Canadá, Sushi-itto, Taco Palenque, Cassava Roots, Wings Army, que acaba de abrir en San Diego, y Deli Churros.

“Estamos haciendo esto para que más marcas vallan a Estados Unidos y Canadá porque ahorita son poquitas, la verdad, las que han llegado a estos países por la complejidad”, concluyó Eslava Altamirano.