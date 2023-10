El litio ya genera 30% de su facturación 'minera' y ahora se prepara para el boom del cobre

El litio ya genera el 30% de la facturación de la unidad de negocios vinculada a la minería en Milicic, la compañía constructora y de servicios con grandes operaciones en Oil & Gas, energía e infraestructura de la Argentina y la región.

Solo en las últimas dos semanas, la empresa invirtió u$s 5 millones en maquinaria y camiones, para atender la creciente demanda de proyectos en Vaca Muerta y para anticiparse a la inmensa demanda que generarán los proyectos de cobre que están en maduración en la Argentina. En sus planes también está reforzar la presencia en países claves.

Milicic es una empresa familiar que nació en Rosario, Santa Fe, hace 50 años. Su gerente general, María de los Ángeles Milicic (hija del fundador) explica que trabajan fundamentalmente para el sector privado, con menos de 1% de obra publica.

Hoy, las ventas de Milicic están dividida en partes iguales entre minería (metalífera, de litio, y cementera) y servicios para las grandes productoras del segmento Oil & Gas. La compañía también trabajó en la construcción de centrales térmicas y parques eólicos. Y en grandes obras civiles como las del Aeroparque porteño, en una UTE con Criba.

En el exterior, según cuenta la número uno de la empresa, se encuentran terminando una obra muy importante en Uruguay para la industria pastera, y arrancando otra en Paraguay para el mismo sector.

Desde hace un año están además dando un paso importante en Perú. A diferencia de los otros países, en Perú la expansión es orgánica, de internacionalización de la compañía. Ya compraron equipos y tienen estructura trabajando en el desarrollo comercial y estudio de propuestas.



"La minería es un sector clave para la empresa y Perú es un mercado mas desarrollado que en nuestro país. Hoy la minería argentina es un 5% de la de Chile y Perú es un 30% de la de Chile. Tomamos una decisión estratégica de diversificar el riesgo país. Tener operaciones fuera de Argentina nos permite otra estabilidad al negocio", dijo Milicic.

Milicic invirtió en una flota de camiones de 100 toneladas para atender proyectos de cobre argentinos.



La minería llegó a representar más de 70% de la facturación de Milicic en el pasado, con trabajos en casi todos los proyectos metalíferos argentinos.; dedse Veladero y La Alumbrera, pasando por Gualcamayo, Pascua Lama, Cerro Negro, Cerro Moro hasta Cerro Vanguardia, entre otros.

Son fuertes además en cementeras y entraron con todo ese expertise en la industria del litio, que ya representan un 30% del total de ventas en minería y un potencial sin límite.

Lo mismo vienen invirtiendo, y ya trabajando en algunos casos, en proyectos de cobre; el insumo que promete hacer que la minería argentina realmente escale a niveles en los que superará todas las expectativas.

"Hay varios proyectos madurando en cobre. Estuvimos trabajando en Josemaría y hay otros a punto de tener luz verde. Ahí habrá una demanda muy grande, incluso la capacidad de las empresas argentinas para atenderlos se quedarán chicas", aclaró.



Una de sus grandes últimas inversiones estuvo destinada justamente a anticiparse a la demanda en ese segmento, para tener una flota de camiones de 100 toneladas, que no existe en Argentina una flota disponible.

Milicic explicó que la compañía se financia con una reinversión permanente de las utilidades, aunque acudieron al sistema financiero y al mercado de capitales, con la emisión de ON, en cuatro oportunidades. Hoy, no piensa en esa herramienta, "porque no lo necesitamos y las condiciones del mercado financiero en Argentina son complejas ", argumentó.

"Los proveedores de equipos nos apoyan con financiamiento internacional. Compañías como Caterpillar y John Deere siempre nos sostuvieron líneas, hasta en los peores momentos de la Argentina, como en 2001", explicó la ejecutiva. "Hoy es difícil conseguir las autorizaciones para importar pero estamos permanentemente renovando equipo", agregó .

Solo en las últimas dos semanas, Milicic invirtió u$s 5 millones en equipos del segmento Oil & Gas por la alta demanda y para estar preparados para atender a la que viene.

Los planes de Milicic

"Hoy la dificultad para nuestros negocios no es la demanda sino generar acuerdos con los clientes que nos permitan ir sosteniendo el margen. Es difícil definir precio para los proyecto que a lo mejor llevan dos años hasta ejecutarse. Con todas las variantes del día a día, es difícil armar presupuestos que nos permitan sostener la rentabilidad", explicó Milicic.

Los últimos años fueron, para la compañía, de márgenes mas ajustados. "Tenemos clausulas de ajuste con los clientes en los contratos pero las fórmulas no reflejan los vaivenes del dólar, los impuestos y todos los cambios ", agregó la ejecutiva que aseguró que aun así, son una empresa rentable y sana financieramente.

"Vamos a cerrar con u$s 200 millones de facturación este año. Suponemos que será un año complejo para la Argentina en términos generales, y si bien los segmentos de mercado en los que estamos van a seguir demandando inversiones para 2024, sabemos que el contexto es difícil", dijo. Por eso, apunta a "sostener" el nivel de actividad.