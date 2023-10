El histórico restaurante de Catalinas Las Nazarenas está a punto de convertirse en un templo evangelista

Las Nazarenas, está a pasos de convertirse en un templo evangelista. La típica parrilla argentina de Catalinas no logró sobrevivir a la pandemia y cerró sus puertas en 2020. A partir de ahí sus dueños colgaron el cartel de venta. Ahora, un grupo inversor brasileño está cerca de quedarse con el terreno de más de 360 metros cuadrados (m2).

El local está a metros de Retiro y frente al hotel Sheraton en una de las zonas más codiciadas de la city porteña. En 2021, salió a la venta a u$s 3,5 millones, dos años después el precio apenas se redujo, y hoy se ofrece u$s 3,3 millones. "Es un local único, no hay propiedades así en la zona", explicó Ana Simeone, dueña de la inmobiliaria que comercializa el inmueble.

Hay un interesado concreto que está a punto de quedarse con la propiedad. "Vinieron a ver el lote dos veces y están esperando la autorización de la casa matriz en Brasil", explicó la broker. La intención es construir allí un templo evangelista.

Según explicaron desde la inmobiliaria que comercializa el local, hubo muchos interesados en esta emblemática parrilla, pero lo descartaron al no estar incluido en el plan de reconversión del Microcentro que lleva adelante el gobierno de la Ciudad.

Es que el área delimitada está entre las avenidas Santa Fe, Crucero General Belgrano, Del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Bernardo de Irigoyen, Belgrano y Carlos Pellegrini. "El local queda afuera por una cuadra", dijo Simeone.

Puja entre dos inversores extranjeros

El local que tiene una superficie cubierta de más de 1100 m2 tuvo un sin fin de interesados. Pero, en los últimos meses, dos grupos inversores extranjeros cobraron relevancia y podrían ponerle fin al cartel de venta.

"Hay un grupo francés que busca hacer un petit hotel en el terreno. Pero, los brasileños tienen la negociación más avanzada. Ambos están a la espera de que se defina el escenario político con las próximas elecciones", contó Simeone.

El local está cerrado desde la pandemia

De instalarse un templo evangelista, sería el segundo terreno que se reconvierte con fines religiosos en los últimos meses en la zona. Es que, en Córdoba y Reconquista, donde funcionó durante años un estacionamiento, se construirá un templo mormón. Lo curioso es que el terreno es lindero con la iglesia y convento de Santa Catalina de Siena, por lo que habrá dos iglesias en una misma manzana.

El local y su potencial

El lote tiene una superficie total de 1112 m2 distribuidos en tres plantas de 360 m2 cada una. El restaurante abrió sus puertas en 1981 como parrilla para abastecer la demanda de los oficinista de la zona. En marzo de 2020 bajó sus persianas por la pandemia pero nunca más logró abrir.

"Hay muchos clientes que lo vieron como terreno porque se puede construir por lo menos 4000 metros. También tuvo muchas visitas de gastronómicos para instalar sus restaurantes, pero nada de eso avanzó", contó Simeone.