Se afianza la reconversión del Microcentro y apuestan a la Zona Sur de la Ciudad

La reconversión del Microcentro avanza a paso firme. Con más de 10 proyectos en carpeta, desde el Gobierno prometen que, en cinco años, los resultados ya se empezarán a notar. Mientras tanto, diagraman mejoras en la Zona Sur de la Ciudad de Buenos Aires y apuestan a que los inversores comiencen a mirar nuevos barrios.

"La ley que incentiva la reconversión del Microcentro fue un éxito. Pusimos un cupo determinado para la eximición de impuestos dentro del Ministerio de Hacienda y ese cupo se agotó muy rápido. Después lo duplicamos y también se agotó, y ahora estamos yendo proyecto por proyecto", contó durante la expo de Real Estate, Álvaro García Resta, secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad.

El plan, que lanzó el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, apunta a la reactivación de una de las zonas que más sufrió durante la pandemia, incentivando actividades económicas estratégicas mediante el otorgamiento de beneficios impositivos a quienes realicen inversiones allí.

El área delimitada entre las avenidas Santa Fe, Crucero General Belgrano, Del Libertador, Leandro N. Alem, Paseo Colón, Bernardo de Irigoyen, Belgrano y Carlos Pellegrini tiene hoy en promedio el 60% de sus terrenos ocupados por oficinas.



"La Ley busca fomentar las viviendas en el Microcentro. En los proyectos de reconversión lo que se hace es eximir de Ingresos Brutos a quien cambie de uso. Es decir, pasar de un edificio de oficinas a uno de vivienda", explicó García Resta.

El edificio Del Plata es uno de los proyectos que avanza en Ciudad

Ante un inminente cambio de gobierno, desde la sede porteña aseguraron que van a continuar por el mismo camino. " Cada vez tenemos más pedidos de desarrolladores para modificar el Microcentro . Estamos en un momento de administrar abundancia. Estamos enfocados para generar la inercia para llevar adelante la transformación. Creemos que el cambio hay que llevarlo adelante en el menor tiempo posible y, además, volver con una mixtura de usos mayor", agregó el funcionario.

La cartera de Desarrollo Urbano actualmente prioriza los proyectos que generan onda expansiva en la zona. "El edificio Del Plata es una buena transformación. El Banco Tornquist, es otro buen ejemplo. Era muy difícil que alguien tome el riesgo de hacer oficinas ahí. Estamos priorizando volumen, ubicación", explicó.

La transformación del edificio Del Plata

El edificio Del Plata, tiene nueve pisos y tres subsuelos y tiene más de 42.000 metros cuadrados (m2). En 2016, fue adquirido por el Banco Hipotecario por una suma de u$s 68,1 millones. Durante años fue sede de diferentes dependencias del Gobierno porteño, entre ellas fue Tribunal de faltas y una de las principales sucursales del Banco Ciudad. Ahora el proyecto es transformarlo en un complejo de viviendas y locales comerciales.

"El Edificio del Plata es uno de los muchos proyectos que están avanzando. Estamos cerca de diez a 20 edificios que se van a transformar. Hoy creemos que el éxito de esta ley es aumentar la oferta. La discusión si serán viviendas permanentes o temporarias no nos interesa. Estamos enfocados en que haya más viviendas que oficinas, lo otro tendrá que ver con la macro", concluyó.

La apuesta de la zona sur

De cara a los pendientes de la Ciudad, el funcionario reconoció que en la Zona Sur aún hay mucho por hacer con un gran potencial de crecimiento. "Un ejemplo de éxito es lo que se hizo en Parque Patricios. Buscamos replicar esto en otros barrios del sur", dijo.

Gracias a la exención de impuestos Parque Patricios se convirtió en un nuevo polo de negocios. La llegada del subte, con la extensión de la Línea H, fue otro factor clave para lograr una mayor conectividad.

"Los barrios del Norte de la Ciudad se van a consolidando. Sobre el Sur hay que generar las condiciones para que sea una opción para el mercado inmobiliario. Hay que trabajar fuerte en esto, en generar infraestructura ", reconoció García Resta.



El Banco Tornquist, otro ejemplo de transformación

El responsable de la cartera porteña explicó que la reconversión de la Zona Sur está en la agenda: "venimos trabajando en eso". Además, reconoció que "en el Sur necesitamos sacarnos el ancla de la no recuperación económica. Vos podes generar oferta, pero necesitás demanda. Son necesarios ciertos instrumentos para que se pueda acceder a la vivienda" .

"El corredor que es el espejo de Palermo, Belgrano y Colegiales -los barrios de La Boca, Barracas y Nueva Pompeya- tiene un atraso tremendo en cuestiones de infraestructura. El foco para los próximos años estará puesto ahí. Cuando las condiciones económicas sean las propicias todo estará garantizado para que lleguen los inversores", dijo el funcionario.

Otro de los atractivos de la zona sur son los valores y los espacios amplios que todavía se conservan en los barrios. Por ejemplo, según los datos de Zonaprop el valor promedio del metro cuadrado en La Boca ronda los u$s 1800 mientras que en Barracas ese precio sube a u$s 2100. Muy por debajo de Palermo, por ejemplo, con un valor promedio de u$s 3100.