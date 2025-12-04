En esta noticia Centrales estratégicas

Edison Energía, el grupo inversor argentino integrado por Rubén Chernajovsky (dueño de Newsan), los hermanos Neuss, Inverlat Investments (controlante de Havanna) y Luis Galli, fue adjudicado para operar Alicurá y el complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, dos de los activos más relevantes del sistema energético del Comahue. La compañía presentó las ofertas más competitivas en los procesos internacionales impulsados por el Estado nacional: u$s 162 millones por Alicurá y u$s 64 millones por Cerros Colorados.

Con esta operación, el grupo dio un paso decisivo en su estrategia de expansión y consolidó su apuesta por la inversión en infraestructura energética.

La adjudicación no solo implica el pago total de u$s 226 millones al Estado nacional, sino también un compromiso adicional de inversión por u$s 200 millones, destinado a mantenimiento, modernización y operación de los activos. El paquete integral supera así los u$s 400 millones, uno de los desembolsos más relevantes del sector en los últimos años.

Al sumar estas centrales a los 191 MW que Edison opera en Mendoza, la compañía pasará a gestionar activos que representan 17% de la generación hidroeléctrica nacional y alrededor del 4% de la generación eléctrica total, lo que la posiciona como un actor clave del sistema energético argentino.

Alicurá es una pieza fundamental del sistema hidroeléctrico, con 1050 MW de potencia instalada y un embalse de 3215 hm³. Cumple un rol decisivo tanto en la regulación del río Limay como en el abastecimiento del Sistema Argentino de Interconexión.

El complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén, integra las presas Portezuelo Grande, Loma de la Lata, El Chañar y Planicie Banderita, con una potencia cercana a 480 MW. Ambos activos son multipropósito y resultan esenciales para la matriz energética y la gestión del recurso hídrico.

La incorporación de estas centrales se alinea con el plan de crecimiento de Edison Energía. Este año la empresa adquirió EDET (Tucumán), Ejesa (Jujuy), Litsa y la generadora Cemppsa en Mendoza. El foco, subrayan, es construir un portafolio robusto de infraestructura crítica, con financiamiento local y una visión de largo plazo.

Edison Energía indicó que las inversiones previstas estarán orientadas a asegurar la confiabilidad del servicio, optimizar el desempeño de las centrales y garantizar una administración responsable del recurso hídrico.

“Estamos muy entusiasmados con estos proyectos. Las adjudicaciones de Alicurá y Cerros Colorados reafirmaron nuestra confianza en el potencial energético del país y nuestro compromiso con un modelo de gestión profesional y orientado al desarrollo regional”, señaló la empresa.