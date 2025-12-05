Perspectivas ejecutivas: el balance de un “año cambiante” y los desafíos empresariales de cara a 2026

Cuando llega diciembre, todos los emprendedores repetimos el mismo ritual: abrimos planillas, miramos ventas, analizamos gráficos y comparamos este año con el anterior. Es un balance necesario, sí, pero es apenas una parte de la historia. Y, en la mayoría de los casos, no es más que el reflejo de lo que realmente nos pasó durante todo el año.

El balance que realmente deberíamos hacer no es solo cuánto vendimos, sino desde dónde lo hicimos. No se trata únicamente de cuántos clientes tuvimos o cuánta facturación logramos, sino de cómo nos sentimos al hacerlo.Los números cuentan qué pasó, pero no explican por qué pasó. Y ahí está el error más común: evaluar el resultado sin revisar al responsable del resultado. Revisar las métricas sin revisar a la persona que las generó. Medir el efecto sin analizar la causa.

Los datos muestran el final, no el proceso

Podés tener un año de crecimiento y, aun así, haber atravesado uno de los peores años de tu vida. También podés haber tenido un año desafiante en números y, sin embargo, salir fortalecido de todas esas situaciones difíciles. Todo eso no se contabiliza, pero es crecimiento, aunque no aparezca en ninguna planilla. Ni en la financiera ni en esos informes de Recursos Humanos donde nunca entra lo que de verdad importa.

Los datos muestran el final del camino, pero no muestran tu recorrido. No muestran tus dudas, tus aciertos, tus miedos, tus aprendizajes, ni ese momento en el que seguiste adelante aunque no vieras todavía los frutos.

Este año, hacé un balance interno

Hoy tenés la posibilidad de hacer las cosas diferente. Antes de mirar números, te invito a hacerte preguntas estratégicas que te darán más respuestas que cualquier reporte:

¿Desde qué identidad actué este año? ¿Fui estratégico o reactivo? ¿Fui impulsivo o intencional? ¿Gestioné mi energía o trabajé en modo supervivencia? ¿Elegí desde la visión o desde el miedo? ¿Me respeté en mis límites? ¿Fui coherente entre lo que quería lograr y lo que realmente hice todos los días?

Con estas respuestas ya vas a entender más de tu año que con cualquier métrica, porque la calidad del líder determina la calidad del resultado. Y esto es válido para cualquier negocio, sea del tamaño que sea.

Lo que evitaste también cuenta

En los balances de fin de año solemos enfocarnos en lo que sí hicimos para proyectar el año siguiente: cómo cerraron las ventas, cómo fueron los gastos, qué tan rentable fue el año, qué funcionó y qué no, y qué ajustes necesitamos para el próximo ciclo. Diciembre es el momento clásico de pensar objetivos, presupuestos y estrategias.

Pero casi nunca miramos lo que no hicimos. Y lo que evitamos también cuenta.

Desde no tomar una decisión cuando sabíamos que era necesaria, hasta sostener relaciones, hábitos o procesos que ya no funcionan. Todo lo que evitaste tuvo un costo estratégico, energético y emocional. Y aunque no aparece en ninguna planilla, pesó en tus resultados tanto como lo que sí hiciste.

Un balance honesto no mira solo la acción, sino también la omisión. Mira dónde avanzaste, sí, pero también dónde te frenaste. Ahí es donde aparece la verdadera explicación de cómo fue tu año. Reconocer esto te da la claridad que muchos buscan únicamente en los balances financieros. Lo que evitaste este año te muestra con precisión lo que necesitás encarar el próximo.

El próximo año se proyecta con identidad

Muchos emprendedores proyectan ingresos, costos y conversiones, pero se olvidan de proyectar algo fundamental: quiénes van a ser para sostener esos resultados.

La energía es el verdadero motor.

Sin energía, no hay foco.

Sin foco, no hay estrategia.

Sin estrategia, no hay crecimiento.

Un emprendedor desconectado de su energía puede tener el mejor plan, pero no lo va a ejecutar. En cambio, uno con energía clara puede tener un plan imperfecto y aun así avanzar más que la mayoría.Diciembre no quiere mostrarte solo lo que pasó. Quiere mostrarte quién fuiste mientras pasaba el año. Te muestra dónde creciste, dónde te saboteaste, dónde fuiste consistente y dónde te dispersaste.

Antes de escribir tus objetivos para el año que viene, hacete esta pregunta clave: ¿Quién necesito ser para lograr lo que quiero?Los números cambian cuando cambiás vos. Por eso diciembre no es solo un cierre: es un punto de inflexión. Un momento para elegir qué parte tuya queda en este año y qué parte nueva vas a llevar al próximo.