Uno de los paneles del Encuentro de Líderes organizado por El Cronista estuvo orientado a la perspectiva ejecutiva de cara a lo que será 2026.

Del panel que moderó Walter Brown, Jefe de Redacción, participaron Alfredo Weber, Director General de Gador, Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, Federico Fontenla, Director General de Mobiliarios Fontenla, y Matías Burstein, Co-Fundador & CEO de Calm es simple.

Burstein destacó la creación de su joven empresa dentro de una “industria dormida” y los buenos resultados obtenidos.

“Logramos romper las barreras que tenían las personas al momento de adquirir productos para el sueño. Hoy es una compañía que tiene seis años y venimos creciendo a tasas de tres dígitos año tras año”, celebró.

“Está claro que el ecommerce va a seguir creciendo, y para adelante empieza a jugar un rol la inteligencia artificial, no solo de manera interna, sino también como agente de compra para los usuarios y hay que saber posicionarse. Nosotros decimos que tenemos el colchón mejor puntuado de la Argentina y eso es porque le damos mucha atención a las reseñas de los clientes”, agregó el ejecutivo sobre los cambios en el mercado.

Federico Fontenla, por su parte, se refirió al 2025 que tuvo el mercado del mobiliario del lujo y habló de un “año cambiante”.

“Ya pasamos tres generaciones en la empresa y hemos vivido un montón de cambios abruptos en este país, y es un poco el ejercicio al que hay que acostumbrarse para llevar una pyme adelante. este año sabíamos que venía a marcar un poco eso y uno tiene que adaptarse lo más rápido posible. La energía que uno le pone a la queja hay que ponerla en intentar encontrar nuevas oportunidades”, afirmó.

Sobre el uso de la tecnología, Fontenla dijo que es una “herramienta de facilidad que hay que aprovechar”. “Para nuestro equipo ayuda a mejorar tiempos, a comunicarse mejor. Pero nuestro cliente todavía necesita la parte humana y el servicio totalmente personalizado, y nosotros apuntamos mucho a eso”, reconoció.

Weber, Director General de Gador, profundizó en la inauguración de la primera planta de productos oligonucléotidos.

“Son medicamentos muy complejos para atender, por ejemplo, la atrofia molecular espinal (AME), una enfermedad devastante, y esta planta nos permite lanzar el primer similar del mundo. El paciente puede tener acceso al medicamento, a un precio mucho más barato, se requieren menos salida de divisas, hay más exportaciones y mayor empleo, es virtuoso por todos lados”, explicó.

Y también destacó el lanzamiento de un medicamento para la fibrosis quística (FQ) a la cuarta o quinta parte del precio que costaba importarlo de afuera, además de un producto para la salud femenina, “el primer estetol del mercado”.

Daniel Herrero, de Prestige Auto, habló del desafío que propone la “movilidad eléctrica” dentro del rubro.

“Los cambios que vamos a vivir en los próximos cinco años son mayores a los que vivimos en los úiltimos 100, electrificación, conectividad, son cosas que ya no tienen marcha atrás. El gran secreto es saber cómo adaptarse y responderle a un cliente cada vez más demandante”, apuntó.

“Buscamos con alguna inversión y diálogo lograr 30% más con la misma gente, con eso absorbimos mejor costos fijos, bajamos precios de exportación, crecimos en volumen y ya tenemos planes de fabricar 20 mil sprinters, es un crecimiento muy grande. Argentina nos está dando una posibilidad en un mundo muy competitivo.”, completó sobre los planes de la compañía.

En relación con el avance de la tecnología, Herrero afirmó que la misma debe ser utilizada para “igualar y no para sacar gente”.

“La IA puede ocuparse de tareas repetitivas o de búsqueda de datos que nos permita liberar tiempo para desarrollar otras cosas en las empresas”, finalizó.

El Encuentro de Líderes es un espacio donde los principales referentes empresariales exploran las claves para alcanzar el éxito organizacional, analizando tanto los desafíos del pasado como las oportunidades futuras.

Se abordan las estrategias para el crecimiento y desarrollo en Argentina, respondiendo preguntas sobre cómo se toman decisiones y se enfrentan los retos en las empresas.