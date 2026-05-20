Mastercard anunció la llegada de World Legend Mastercard a México, su categoría de tarjeta más exclusiva a nivel global, con la que busca redefinir las experiencias premium para consumidores enfocados en viajes, gastronomía y entretenimiento.

Con este lanzamiento, México se convirtió en el segundo país de América Latina en habilitar este producto, que forma parte de The Mastercard Collection, la nueva plataforma global de beneficios de la compañía.

“México se ha convertido en un mercado estratégico para la innovación de Mastercard. Ser el segundo país en Latinoamérica en lanzar World Legend Mastercard™ refleja nuestro compromiso de seguir elevando la propuesta de valor para los consumidores mexicanos”, afirmó Kiki del Valle, presidenta divisional del norte de Latinoamérica para Mastercard.

México, pieza clave para el negocio premium de Mastercard

La compañía explicó que la nueva categoría responde a una transformación en las preferencias de los consumidores, quienes actualmente priorizan experiencias significativas, tiempo de calidad y acceso a momentos memorables.

World Legend Mastercard ofrecerá acceso a beneficios premium tanto en México como en otros países a través de experiencias enfocadas en gastronomía, entretenimiento y viajes.

Entre los beneficios disponibles se encuentra Taste by Priceless, espacios gastronómicos y lounges exclusivos en aeropuertos internacionales. Mastercard previó que el espacio en la Ciudad de México abra en octubre de 2026.

Viajes, restaurantes y eventos exclusivos, el nuevo enfoque premium

La tarjeta también incluirá Mastercard Fast Track, servicio que permitirá acceso a carriles prioritarios de seguridad en más de 190 puntos de aeropuertos alrededor del mundo.

En gastronomía, los usuarios podrán acceder a reservaciones prioritarias, menús especiales y beneficios diferenciados en restaurantes de alto nivel en más de 20 países. En México participarán establecimientos como Pujol, Rosetta, Quintonil y Máximo Bistrot.

Además, los tarjetahabientes tendrán acceso anticipado y preferencial a eventos de entretenimiento en más de 45 destinos globales y recibirán un año de cortesía al programa de viajes y estilo de vida de Soho House.

La oferta también contempla coberturas y asistencias globales de viaje mediante MasterAssist World Legend, incluyendo protección médica y de viaje de hasta un millón de dólares.

Mastercard fortalece su apuesta en el segmento premium

La empresa señaló que World Legend Mastercard representa la evolución de su portafolio premium y una plataforma enfocada en fortalecer la diferenciación y lealtad dentro del segmento de consumidores de ultra alto valor.