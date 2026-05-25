Uno de los más destacados coches de lujo de Mercedes-Benz: resalta por su diseño y sistema tecnológico avanzado. (Fuente: Mercedes-Benz).

El Mercedes-Benz Clase S se establece como uno de los automóviles de lujo más prominentes en el mercado, fusionando un diseño sofisticado con innovaciones tecnológicas que transforman la experiencia de conducción.

Este modelo, disponible en España a partir de 127.525 euros, proporciona un equilibrio ideal entre rendimiento, confort y eficiencia energética, reafirmando su estatus como referente en el segmento premium.

La nueva generación del Clase S exhibe un interior de alta gama, concebido para maximizar el bienestar de sus ocupantes. Cada aspecto, desde sus llantas de aleación hasta su avanzado sistema de infoentretenimiento, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia sensorial excepcional tanto al volante como en los asientos traseros.

El motor: potencia y eficiencia en cada versión

El Mercedes-Benz Clase S se ofrece en versiones diésel, híbrida y de gasolina, todas equipadas con tecnología semihíbrida o híbrida enchufable EQ, lo que asegura un balance óptimo entre rendimiento y sostenibilidad.

Gasolina S 500 y S 580 4MATIC : potencias de hasta 503 CV , aceleración de 4,4 segundos y una velocidad máxima de 250 km/h , con un consumo medio de 8,3 a 10 l/100 km .

Diesel S 350 d y S 450 d 4MATIC : motores de 2989 cc con potencias de hasta 367 CV , aceleración de 0 a 100 km/h en 5 segundos y consumo combinado de 6,3 l/100 km .

Híbrido S 450 e EQ: con 299 CV + 150 CV eléctricos, autonomía de 116 km en modo eléctrico y emisiones reducidas de 53 g/km de CO.

Uno de los mejores coches de lujo de Mercedes-Benz: destaca por su diseño y sistema tecnológico avanzado (foto: Mercedes-Benz).

Diseño: sofisticación y confort en cada detalle

El Clase S de Mercedes-Benz se distingue por su fusión de sofisticación y funcionalidad, proporcionando un ambiente interior sin igual. A continuación, se presentan las principales características de diseño:

Llantas de aleación de 18″ a 21″ en diversos acabados premium.

Asientos climatizados, multicontorno y con función de masaje , tanto en la parte delantera como en la trasera.

Iluminación activa de ambiente que se adapta a las funciones del vehículo.

Reposacabezas EASY ADJUST con ajuste eléctrico y cojines de confort.

Paquete de protección solar que incluye cortinillas eléctricas en la luneta y en las puertas traseras.

Calefacción independiente que permite regular la temperatura incluso antes de iniciar la marcha.

Detalles cromados en cinturones y acabados que acentúan su carácter exclusivo.

El Mercedes-Benz Clase S se consolida como uno de los coches de lujo más destacados del mercado. (Fuente: Mercedes-Benz).

Tecnología: innovaciones en conectividad y asistencia inteligente de vanguardia

El Mercedes-Benz Clase S se distingue por la integración de sistemas digitales y de asistencia, posicionándose entre los automóviles más sofisticados del mercado. Principales innovaciones tecnológicas: