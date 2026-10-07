Los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) plantean un cambio en la forma en que las empresas se preparan para afrontar contingencias laborales. Ignacio Sagués, COO de Grupo ST, destacó que permitirán separar recursos para estos imprevistos, mejorar la previsibilidad financiera y generar un nuevo activo para las compañías.

“El FAL es un cambio estructural. Hoy las desvinculaciones son predominante imprevistas y, para fondearlas, el gerente financiero o los dueños de pymes salen a buscar fondos tocando la caja diaria o financiándose a través de un banco. Con este recurso, una parte de las cargas sociales van al fondo y otra parte le permite a la compañía saber que tiene un nuevo activo creado para fondear estos imprevistos”, explicó.

Además, destacó que son mucho más que una obligación. “Son un beneficio porque hoy las compañías tienen que hacer aportes que van al ARCA. Una parte de los aportes se va a segregar y va al FAL. Del lado de la administración, los fondos los administra un tercero por lo que las compañías están eligiendo un nuevo socio”, destacó.

Asimismo, señaló que van a mejorar la previsibilidad y la rentabilidad, porque una compañía, al enfrentar la contingencia laboral va a saber cuánto tiene, cuánto puede utilizar y si decide utilizarlo o no.

A la hora de elegir la entidad que administre los FAL, “un empresario debe evaluar la idoneidad para manejar fondos”, agregó. También destacó la importancia de entender la liquidez, que tipo de activos tiene el fondo y temas operativos.

“Es un buen momento para hacer la radiografía y que el CFO mire sus relaciones financieras de manera integral”, finalizó.