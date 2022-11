Dólares en el exterior: prevén que los argentinos comprarán un inmueble por día en Uruguay en 2023

El argentino tiene un eterno fetiche con Uruguay. En épocas de crisis y de baja rentabilidad, el mercado inmobiliario del otro lado del río cobra relevancia. Hoy se calcula que en 2023 se venderá un inmueble por día en Uruguay a inversores argentinos. ¿Cuál es el principal atractivo?.

Según Gonzalo Martínez Vargas, CEO de Moebius Consultora Inmobiliaria en Uruguay, en los últimos 11 años, los argentinos compraron más de 2000 viviendas, cuyo destino es la renta. El pronóstico para 2023 es aún más alentador: " esperamos vender al menos 400 inmuebles, es decir prácticamente un inmueble por día" , explicó el empresario inmobiliario.

Es la zona más top de Palermo, se reconvirtió y hoy tiene los precios más bajos de los últimos años

Una nueva zona a metros de la General Paz sorprende con grandes proyectos inmobiliarios



En el sector de real estate uruguayo, los argentinos "son quienes tienen mayor participación en el mercado. Son los principales inversores extranjeros", resume Martínez Vargas. "Hoy las principales consultas llegan de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata y Mendoza" , explicó.

Valores para invertir en Uruguay

La mayoría de los argentinos que apostaron en los últimos años en el mercado de bienes raíces uruguayo lo hicieron en Montevideo, sobre todo en las viviendas Promovidas.

En el caso de los departamento de tres ambientes, los valores oscilan entre u$s 150.000 y u$s 200.000. Mientras que uno de dos ambientes tiene un valor promedio de u$s 125.000 y u$s 175.000.

"Los inversores, en su mayoría particulares, están comprando apartamentos en zonas de vivienda Promovida. Prefieren monoambientes y unidades de un dormitorio. Sin duda son los preferidos por la demanda y los que se arriendan más rápido. En la relación costo/renta, es donde se obtienen las ganancias más altas", remarcó el consultor inmobiliario.

El inversor argentino busca seguridad jurídica y rentabilidad en dólares, más atractiva que la que se obtiene en Buenos Aires.

Se suman además las reglas poco claras que existen hoy en los alquileres del mercado argentino, con una ley que promete ser modificada pero lleva meses sin debatirse en el Congreso y el rumor constante de nuevos impuestos, como el que apunta a la vivienda ociosa, que desalientan a los inversores en ladrillos en el país.



Montevideo y sus viviendas Promovida, lo más buscado por los argentinos

"Hoy la rentabilidad en Montevideo en el caso de los edificios Promovida es en torno al 6% anual en dólares ", dijo Martínez Vargas. Según los datos de Zonaprop, en Buenos Aires el retorno anual en moneda estadounidense se calcula 4%, aunque en muchos casos ese número apenas alcanza el 2,5 por ciento.



Qué pasará con los precios

"En Uruguay, los precios de venta de los inmuebles tendrán un ajuste hacia arriba, acompañando la inflación anual. Esto indica que se enlentecerán la venta de apartamentos, no tendrá un ritmo vertiginoso, pero no se registrará una caída abrupta de las ventas", sostuvo el empresario inmobiliario.

El aumento de los precios -producto del incremento en los costos de la construcción como el hierro, aluminio y hormigón- "harán que las rentas tengan un leve descenso", indicó. Así todo, será más atractiva que la que se obtiene en la Argentina.

La mayoría de los nuevos desarrollos se siguen volcando al sistema Promovida impulsado por la exoneración de impuestos. "La costa de Montevideo comienza a tener proyectos Premium. Esta tendencia continuará en los próximos años, no solo por constructores y desarrolladoras uruguayas, sino por un incremento de empresas constructoras extranjeras instalándose en nuestro país, cuyo target son las viviendas premium", finalizó.