Después del balance récord, Galperin vendió acciones de Mercado Libre por u$s 330 millones

Marcos Galperin, CEO de Mercado Libre, vendió una parte de su participación en el gigante regional de comercio electrónico que fundó hace 25 años. Por la operación, 150.000 acciones que poseía a través de una sociedad, embolsó más de u$s 329,6 millones, según constancias de la operación presentadas este miércoles a la Securities and Exchange Commision (SEC) de los Estados Unidos.

En esos documentos, se lee que la vendedora de esos títulos fue Meliga No. 1 Limited Partnership, dueña del 7% del capital de MELI. La venta tuvo a JP Morgan como broker. Los papeles vendidos habían sido adquiridos en diciembre de 2012 al Galperin Trust, entregados a través de un acuerdo de cesión. En ese momento, la transferencia fue de cerca de 3,8 millones de acciones.

Galperin hizo esta nueva transacción una semana después de que su empresa registró el mejor balance de su historia: facturó u$s 20.777 millones, un 37,5% más que en 2023, y su ganancia neta se elevó 9,2%, a u$s 1911 millones.

Fundada en 1999, Mercado Libre es la mayor plataforma de comercio electrónico de América latina. Tiene presencia en 18 países, con Brasil, México y la Argentina -en ese orden- como mayores mercados. El año pasado, superó por primera vez los 100 millones de compradores únicos y los 60 millones de usuarios mensuales fintech.

En su hoja de resultados, es cada vez más fuerte la incidencia de los negocios financieros. En el último balance anual, u$s 12.159 millones de facturación provino de su negocio histórico, el comercio, y u$s 8618 millones surgieron de su división fintech, que, según el país, incluye pagos, préstamos, gestión de activos, seguros y tarjetas de crédito. La Argentina es el único de sus mercados principales donde el negocio fintech es superior al de comercio: u$s 2411 millones contra u$s 1407 millones el año pasado.

El jueves pasado, antes de que se anunciaran los resultados de 2024, la acción de Mercado Libre valía u$s 2110 en el Nasdaq, el panel de acciones tecnológicas de la Bolsa de Nueva York. Ni bien difundió el balance, se disparó a u$s 2394,40. Este miércoles, cerró a u$s 2197,64. Su capitalización de mercado es de u$s 111.410 millones, lo que la consagra como la empresa latinoamericana de mayor valor bursátil.

En agosto, después de la difusión de los resultados de Mercado Libre en el primer semestre de 2024 -también, record para ese periodo-, Meliga No. 1 Limited Partnership también había vendido acciones. Fueron 100.000, por las que se pagaron u$s 188,4 millones.

Según el ranking de millonarios que elabora la agencia Bloomberg, Galperin tiene una fortuna personal estimada en u$s 8700 millones. Es el argentino más acaudalado de ese listado.