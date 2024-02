Despegar quiere ser la puerta de ingreso de los argentinos que van a Disney

A contramano de la crisis, un segmento de argentinos sigue viajando al exterior e impulsa la demanda de destinos que crecen pese a la crisis. En un año en el que el dólar blue aumentó un 196% (la cotización libre cerró 2023 a $ 1025, con un alza de $ 679) y la inflación acumulada fue de 211,4%, Disney fue uno de los sitios de vacaciones más elegidos por parejas, familias y amigos.

Así aun en un contexto de incertidumbre económica tras el cambio de Gobierno, la demanda se incrementó en el inicio de 2024. En Despegar, este aumento fue de más de un 50% para viajar a ese destino si se comparan los datos de enero en la plataforma versus los de diciembre.

Así, la agencia de viajes inauguró una sucursal en el shopping Unicenter en un cobranding con Walt Disney World Resort para impulsar las ventas de viajes a la zona turística de Orlando y parques de atracciones en Florida de la compañía que en octubre cumplió 100 años. Despegar aclaró que el punto de venta es un local propio y que la acción con Disney es temporal.

Es la quinta sucursal de la agencia en la Argentina y la primera tienda insignia en el centro comercial del grupo chileno Cencosud. Las otras cuatro que tiene en el país están ubicadas en Tortugas Open Mall (TOM), Devoto Shopping, Alcorta Shopping y Alto Avellaneda. La primera fue la del TOM y abrió en noviembre. Luego, en diciembre, le siguió la de Devoto, también en un cobranding temporal con Disney.

"El interés de los argentinos por visitar Disney aumentó más de un 50% en enero versus diciembre para viajes a concretarse en 2024. Además, si comparamos el total de los que visitaron el destino en 2023, fue un 20% más que en 2022. La mayoría prefieren los paquetes para no preocuparse por nada, porque incluyen vuelos, alojamiento y a veces traslados y actividades", destacó Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

La tienda de Despegar con Disney en Unicenter es el segundo cobranding entre ambas marcas.

El año pasado, las aerolíneas estadounidenses, especialmente American Airlines, ampliaron la conectividad con la Argentina con más frecuencias de vuelos. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en enero volaron 52.000 pasajeros en la ruta Buenos Aires (Ezeiza)-Miami y durante 2023 un 30% más en promedio que en 2022.

"La apertura de sucursales es un proyecto que venimos desarrollando hace tiempo y está enfocado en que cada vez más personas puedan recibir asesoramiento personalizado con especialistas para obtener viajes completos, accesibles y seguros en distintos puntos de venta", comentó Cristi, y describió a la nueva propuesta como "una entrada al mundo mágico de Walt Disney World Resort desde el momento cero".



En el evento, participó el equipo de Disney Destinations en la Argentina, encargado de la comercialización del vertical turístico de Disney que inició su historia en 1955 con la apertura de Disneyland en California. "Acercaremos aún más a los visitantes a nuestros parques temáticos en Florida", comentó Julieta De Grazia, gerente senior de ventas para el mercado de Argentina, Chile y Perú.

Matías Piña, director comercial (responsable de las tiendas); Julieta De Grazia, gerente senior de ventas para Argentina, Chile y Perú de Disney; y Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay.

"En esta tienda podrán comenzar a planificar sus viajes con especialistas y expertos en Disney para los cuatro parques temáticos: Magic Kingdom Park, Disney's Hollywood Studios, Disney's Animal Kingdom Park y Epcot, con atracciones y entretenimiento para todas las edades e intereses. Es un momento especial para Walt Disney World Resort", señaló De Grazia.

Además de los parques temáticos, Disney ofrece dos parques acuáticos, más de 25 hoteles en la zona turística cercana a las atracciones y un gran centro comercial, gastronómico y de entretenimiento. En tanto, Disney Cruise Line, que en junio de 2022 estrenó su quinto navío -el Disney Wish-, en diciembre verá llegar el sexto integrante a la flota: el Disney Treasure.

Hoy, los pasajes más económicos ida y vuelta desde Buenos Aires a Orlando, rondan los $ 1,5 millones por persona. El Ticket 4-Park Magic de cuatro días y el Ticket Estándar para el Parque Temático son los dos principales tipos de boletos disponibles en Walt Disney World. El primero incluye un ingreso a cada uno de los cuatro parques para un total de cuatro ingresos en cuatro días distintos por u$s 459, es decir, u$s 114,75 diarios por persona. El precio de segundo varía según la fecha y el parque buscado. Actualmente, ronda entre los u$s 135.