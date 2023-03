De heladería de barrio a modelo exportador: el plan de Chocorísimo para conquistar Latinoamérica y Australia

"El mercado argentino tradicionalmente te da vuelta con la inflación. Cuando querés hacer una gran compañía, necesariamente tiene que ser global", asegura Esteban Wolf. Ingresó como socio y CEO a Chocorísimo en 2014, cuando esta cadena de heladerías nacida en Zárate batallaba por mantenerse a flote . Desde entonces, la firma amplió su red de franquicias, se asoció con Subway, construyó una fábrica nueva y delineó su modelo exportador. Empezó por Uruguay, Chile y Perú, ahora planea lanzarse en Brasil y Colombia y en su plan también aparecen Australia y Europa .

Chocorísimo nació como una heladería tradicional fundada por Gustavo Tonietti en 1998. Abrió un par de locales más, pero pasaban los años y no lograba crecer. Entonces Tonietti llamó a Wolf, quien acababa de vender su empresa. "Le dije que me metía solo si buscábamos un proyecto exportador", asegura.

Esteban Wolf, CEO de Chocorísimo, apunta este año a lanzar sus helados en Brasil y Colombia.

Lo primero que hicieron fue abrir más locales, entre propios y franquicias, para incrementar su base de ingresos. A fines de 2016 hicieron un acuerdo con Subway para operar locales en conjunto y combinar su oferta de helados, café y tortas con los sándwiches de la cadena de origen estadounidense. A su vez, invirtieron u$s 1,5 millón para construir una planta nueva de 1500m2 que encendió motores en 2018.

Nació en Santiago del Estero y llegó a EE.UU. con sus paletas heladas: ahora quiere lanzar su propio Naranju



Chungo invertirá para producir más de 1 millón de kilos de helado y planea lanzarse en el exterior



"Investigué mucho el mercado del exterior", asegura Wolf. Y profundiza. "Estudié España, los Estados Unidos, Italia, Australia y lo que identificamos es que el mercado internacional no es un mercado de heladerías, sino de pintas". Pusieron manos a la obra y durante dos años trabajaron para desarrollar ese producto .

La conquista de la pinta

En 2020 debutaron sus potes de 375 gramos en el mercado argentino. La recepción fue buena, entonces se lanzaron en Uruguay. Al año siguiente llegaron a Chile, en 2022 fue el turno de Perú y ahora se encuentran delineando los detalles finales para expandirse a Brasil y Colombia. "En Brasil ya tenemos los productos registrados y los acuerdos firmados. Si todo sale bien desembarcaremos en marzo con el primer camión ", señala.

En total cuentan con pintas de 18 sabores.

Para conquistar cada mercado, indica, agarran su valija y viajan ellos mismos a vender su producto. Una vez que tienen luz verde, establecen un equipo local. Sus helados están presentes no solo en supermercados, sino también en el sector gastronómico , como hamburgueserías, pizzerías y cadenas de sushi. "El desarrollo internacional implica tiempo, desgaste e inversión, pero son países estables . En Perú estamos trabajando hace un año y políticamente siempre tiene altibajos, sin embargo la economía no se toca", comenta el ejecutivo.

Si bien cuentan con 23 heladerías en Argentina y durante mucho tiempo los cucuruchos fueron su negocio core, ahora apuntan a los preenvasados. "Es más engorroso, caro y complejo producirlo, pero el negocio internacional pasa por ahí", resalta Wolf. De las tres líneas de producción que tienen en su planta, dos se dedican exclusivamente a este segmento . Las pintas son la punta de lanza, mientras que las paletas y bombones se llevan un 2% de las ventas.

En total, señala, cuentan con 18 sabores de helado en pinta, no obstante cada mercado es distinto. El dulce de leche granizado pica en punta en Argentina, en tanto en Chile las que más se venden son las de menta granizada y frutilla a la crema. En Perú, el bestseller es el pote de lúcuma.

Más allá de la región

"Hoy exportamos el 40% de nuestra fabricación y aspiramos a que sea el 70% en 2023", menciona el CEO de Chocorísimo. El año próximo espera que las exportaciones representen un 90% de su negocio.

No descarta abrir sucursales de heladerías en el exterior, pero ahora el foco está puesto en las exportaciones.

La compañía tiene un plan hasta 2028 que incluye otros mercados que implicarían una escala aún mayor, como Australia, uno de los tres principales consumidores de helado. "Nuestra referencia no es si en ese mercado hay heladerías o no, sino si hay consumo per cápita y ellos tienen alto consumo", destaca. Europa es otro destino en el que tienen puesto el ojo . Pero por el momento, el foco en el corto plazo está en seguir creciendo en la región: "Nos pusimos metas concretas año a año y no sirve saltar a otro país si no nos va bien en los que estamos. Entonces los proyectos de Europa y Australia van quedando en carpeta".