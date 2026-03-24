Revolut registró ganancias antes de impuestos por u$s 2,300 millones en 2025, un aumento de 57% respecto al año previo, con lo que la fintech alcanzó su quinto año consecutivo de rentabilidad, mientras acelera su expansión global y consolida su presencia bancaria en mercados como México, de acuerdo con su Informe Anual 2025. Los ingresos totales del grupo ascendieron a u$s 6,000 millones, lo que representó un crecimiento anual de 46% frente a los u$s 4,000 millones reportados en 2024, impulsados por el desempeño de diferentes líneas de negocio como pagos con tarjeta, suscripciones, gestión patrimonial y cambio de divisas. El margen de beneficio antes de impuestos alcanzó 38%, tres puntos porcentuales por encima del año anterior, reflejando la eficiencia operativa del modelo de negocio de la empresa, según el reporte. Nik Storonsky, cofundador y co-CEO de Revolut, afirmó que los resultados muestran la solidez del modelo de negocio de la compañía y su capacidad para crecer con rentabilidad. “2025 ha sido otro año excepcional para Revolut. Hemos consolidado un negocio resiliente y diversificado, capaz de generar rentabilidad a gran escala y sentar bases sólidas para nuestra próxima fase de crecimiento”, señaló. Durante 2025, la fintech sumó 16 millones de nuevos clientes, con lo que alcanzó 68.3 millones de usuarios a nivel global, un crecimiento de 30% respecto al año anterior. El número de clientes empresariales aumentó 33%, hasta 767,000, mientras que los saldos totales de los clientes crecieron 66%, para ubicarse en u$s 67,500 millones. En paralelo, el volumen total de transacciones aumentó 65% hasta u$s 1.7 billones, impulsado por una mayor actividad tanto de usuarios individuales como de empresas dentro de la plataforma. La empresa también avanzó en su estrategia para consolidarse como un banco digital con presencia global. Revolut opera actualmente en más de 40 países y cuenta con licencia bancaria en más de 30 de ellos, a los que recientemente se sumó México. Hace unas semanas, la autoridad regulatoria británica (PRA) levantó las restricciones de su licencia, permitiéndole operar finalmente como un banco pleno en su mercado local. Además, en marzo de 2026 la fintech presentó una solicitud formal de licencia bancaria federal en Estados Unidos, como parte de su estrategia para ampliar su presencia en ese mercado. Como parte de su plan de crecimiento, Revolut anunció que invertirá u$s 13,500 millones en los próximos cinco años para impulsar su expansión internacional, innovación tecnológica y desarrollo de nuevos productos. Con esta estrategia, la compañía busca alcanzar 100 millones de usuarios a nivel global para mediados de 2027, consolidando su objetivo de convertirse en un banco digital con presencia mundial.