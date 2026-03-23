La desarrolladora inmobiliaria Fibra Uno (FUNO) desmintió que exista una nueva expansión de la Torre Mitikah, luego de que en redes sociales circularan imágenes de una supuesta fase 2 del complejo en la Ciudad de México, en las que se planteaba la incorporación de dos niveles de terrazas. En respuesta a una consulta que le realizó El Cronista, la empresa aseguró que el proyecto difundido no corresponde a su portafolio. “Ese proyecto del que sacaron fotos NO es de Fibra Uno – Mitikah”, señaló. Además, precisó que “lo último que tenemos registrado es que el proyecto de la segunda fase está detenido”. Pese a ello, versiones difundidas en redes, atribuidas al usuario Oscar Arellano Sciberlli, señalaban que esta etapa contemplaría añadir 47,000 metros cuadrados al complejo, así como la construcción de un parque de dos niveles con terrazas verdes. También se mencionaba la llegada de nuevas marcas como Skims, Sandro, Maje y Zadig & Voltaire, así como una tercera tienda de Apple en la capital del país. A ello se sumaría una ampliación de 12,000 metros cuadrados de El Palacio de Hierro y el regreso de firmas del grupo Inditex como Zara, Zara Home, Massimo Dutti y Oysho. El complejo Mitikah, ubicado en la alcaldía Benito Juárez, ha estado rodeado de polémica desde su desarrollo. Habitantes del pueblo de Xoco han denunciado diversas afectaciones derivadas del megaproyecto inmobiliario. En noviembre de 2025, vecinos realizaron por tercera ocasión una clausura simbólica de la torre, al argumentar que su construcción ha provocado desabasto de agua, incremento en el impuesto predial, problemas de salud, afectaciones a la movilidad y el desplazamiento de familias originarias, lo que aseguran refleja un proceso de gentrificación en la zona. En paralelo, Fibra Uno adquirió el 100% del proyecto de usos mixtos Mitikah tras la compra del CKD Helios por un monto de MXN$ 7,000 millones, operación que se pagará principalmente en tres exhibiciones durante un periodo de 12 meses. “Esta adquisición cierra un ciclo de alta creación de valor a nuestros inversionistas, mismo que no habría sido posible sin el apoyo de las Afores que participaron en el proyecto”, indicó la empresa. La compañía detalló que su participación en Mitikah se remonta a 2013, con la adquisición del portafolio “Colorado”, seguido en 2015 por el portafolio “Búfalo”, los cuales en conjunto dieron forma al desarrollo. Posteriormente, el fideicomiso rediseñó el proyecto hasta consolidarlo en su versión actual.