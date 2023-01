Chungo invertirá para producir más de 1 millón de kilos de helado y planea lanzarse en el exterior

Este año Chungo celebrará su 50° aniversario y para festejar prepara un proyecto de inversión que le permitirá duplicar su volumen de producción . La cadena de heladerías prepara un plan de aperturas, luego de haber renovado su imagen, y se encuentra en negociaciones para desembarcar en el exterior .

"Cerramos bien 2022. Incrementamos volumen en la planta e hicimos el restyling para modernizar el logo y los colores. Eso motivó que muchos de los puntos de venta hicieran reformas a fin de año", cuenta Ariel Davalli, presidente de la compañía.

Cepo al helado: qué sabores ya no se consiguen y cuáles faltarán por falta de insumos





El cambio de look, asegura, influyó directamente en las ventas. "Los que tenían las reformas hechas tuvieron un crecimiento de entre 15 y 20% en su volumen de ventas. Y los que no tenían el restyling subieron un 5%", detalla. Actualmente, entre sucursales (propias y franquicias) y puntos de venta asociados (cines y alianzas), la marca cuenta con 32 locales .

Duplicar volumen

La firma fue fundada por Jorge Davalli en 1973 tras adquirir el fondo de comercio de una heladería en Saavedra y decidió conservar el nombre que ya tenía el negocio. En 1989 comenzó la expansión con la apertura del segundo local de la mano de la segunda generación. Y siete años más tarde iniciaron la construcción de su fábrica en Saavedra .

Los locales que hicieron el restyling crecieron hasta un 20% en ventas. El resto tuvo un alza del 5 por ciento.

Ahora Chungo está a punto de iniciar un proyecto de inversión para duplicar el volumen de producción de esa planta, que en la actualidad elabora alrededor de 700.000 kilos de helado por año .

Primero, en junio, se harán reformas en el piso de producción con incorporación y maquinaria y cambios en el área de cámaras de frío. Esta etapa inicial comenzará en junio próximo y este año lo finalizará con un incremento del 40% en volumen. Para 2024 se llevará a cabo la siguiente fase. En total será un desembolsó aproximado de u$s 600.000.

"Hoy estamos bien con el nivel de producción, pero es para actualizar. Nos permitirá aumentar la capacidad para ampliar la red de puntos de venta y prepararnos para posibles exportaciones", señala Davalli. Y profundiza: "Hoy no es competitivo exportar, pero es para estar preparados para dentro de unos meses con el tema dólar".

Chungo invertirá u$s 600.000 para escalar su producción a 1,4 millones de kilos de helado por año.

En los próximos meses, puntualiza, tienen tres aperturas planificadas y están en conversaciones para otras cinco franquicias más. "Estimamos superar las 10 aperturas este año. Todavía tenemos espacio en CABA, GBA y el interior", comenta.

Helado sin fronteras

Con respecto al negocio internacional, Chungo ya tuvo experiencias en Brasil y desde el 2002 fabrica helado para la marca propia de Cencosud Chile. Las exportaciones representan entre un 15 y 20% de su producción. Ahora el plan es volver a plantar bandera con su marca en el exterior a través de masterfranquicias.

Ariel Davalli, presidente de la compañía que fundó su padre en 1973.

"Estamos en negociaciones con operadores gastronómicos en Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia", asegura el directivo. El acuerdo, indica, le permite al masterfranquiciado abrir cualquiera de los tres formatos de negocio que hoy tiene la empresa. Estos son: Delivery & take away con una inversión de u$s 35.000; Express, que implica un local de 60m2 y un desembolso de u$s 70.000; y Full, que precisa una inversión de u$s 120.000 para abrir una sucursal de entre 100 y 120m2.

"Pero nuestro modelo de negocio no está basado solo en exportación, sino también en poder producir en el mercado de destino", comenta Davalli. Esto, indica, requiere que el potencial franquiciado tenga una espalda financiera más amplia. "Implica invertir en maquinaria y la gestión es más compleja. Pero es más rentable", agrega. Para el segundo semestre de este año, el directivo espera tener avances en su proyecto internacional, en particular en Paraguay y Bolivia.