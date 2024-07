De América latina al mundo, el caso de éxito del unicornio de la publicidad digital

Gastón Taratuta, CEO y fundador de Aleph, participó del evento de El Cronista y Apertura y contó cómo fue el proceso de expansión de la firma que ya conecta a 26.000 anunciantes con más de 3000 millones de consumidores en las principales plataformas del mundo.

"Me di cuenta de que no quería estar únicamente en las economías de la región que tienen mucha oscilación de moneda y donde no se puede controlar el plan de negocios", comentó el ejecutivo.

A su vez, develó que el mercado latinoamericano representa el 3% del negocio del marketing digital a nivel global. "Sentíamos que nos quedaba chico. Sin embargo, el problema era encontrar la manera de expandirnos en el mundo. Por eso, empezamos a adquirir aquellas empresas que hicieran lo mismo que nosotros, pero en otros países de Europa, Asia, Medio Oriente y África".

El ejecutivo detectó la falta de oportunidades para que las empresas y los anunciantes de los países emergentes se conectaran a las mayores plataformas digitales del mundo, como X, Snapchat y LinkedIn.

Entonces, fundó, en 2005, Internet Media Services (hoy Aleph Group), una empresa dedicada a conectar las plataformas digitales con miles de anunciantes y millones de consumidores en América latina, que, en sólo 18 años se transformó en el holding de publicidad digital más importante a nivel global.

La compañía nació en Miami, y, para 2010, se expandió y estableció oficinas en la Argentina, Brasil, México y Colombia. Siete años más tarde, llegó a Europa central, oriental y Asia. En la actualidad, está presente en 130 mercados globales y tiene 65 oficinas alrededor del mundo.