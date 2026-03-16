El grupo biotecnológico creado y liderado por el argentino Facundo Garretón sigue expandiéndose. Esta vez, compró Rubisco Biotechnology, una empresa chilena que desarrolla bioactivos a partir de especies nativas. Con esta adquisición, que se ejecutara en etapas, el grupo basado en Uruguay que cuenta con tres divisiones -Life Science, Terraflos Bio Industries y Terraflos Consumer Brands- proyecta lograr este año u$s 20 millones de ganancias. “Crecemos al 100% anual”, aseguró su líder. La operación, en la primera etapa significó un desembolso de u$s 1,5 millones. Y cuando el grupo regional tome el control de la firma chilena -en diciembre de este año- estiman sumar unos u$s 2 millones más. “El monto final va a depender de los milestones que se logren hasta esa fecha, entre ellos, por ejemplo, lograr la patente para ingresar al mercado norteamericano”, explicó a El Cronista Facundo Garretón y detalló la importancia de su incorporación: “Rubisco se integra como unidad científica estratégica y motor biotecnológico del grupo ya que aporta tecnología propietaria en agricultura celular vegetal, capacidades avanzadas de I+D y experiencia en escalamiento industrial de ingredientes funcionales”. A fin de año también el grupo saldrá nuevamente a levantar capital con el objetivo de seguir creciendo con la adquisición de empresas, esta vez en Brasil o los Estados Unidos. Rubisco nació hace unos 10 años de la mano de Felipe Aquea y Andrés Völker y luego se sumó su actual CEO, José Pablo García. La firma, a través de la agricultura celular -plant cell culture-, desarrolla bioactivos a partir de especies nativas como maqui y alerce con aplicaciones en cosmética avanzada y salud y bienestar. “Rubisco ya tiene la aprobación para una crema de skin care y el próximo paso será un suplemento”, señaló Garretón. La crema ya está en el mercado. “Exportamos a Corea, uno de los países más avanzados en skin care”, contó Garretón. El producto estrella de la firma es Australcell, un extracto de alerce patagónico con propiedades antienvejecimiento que desde 2022 se comercializa en mercados como Corea del Sur, España, México, Costa Rica y Guatemala. En abril de 2024, la compañía presentó en París una nueva familia de extractos de maqui con propiedades antimanchas y protección contra luz azul, ampliando así su portafolio global. Hoy el 70 por ciento de los medicamentos tienen algún componente activo que proviene de las plantas. Sin embargo, menos del 1 por ciento de los ingredientes de las plantas fueron investigados.