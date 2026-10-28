El escenario económico internacional presenta una demanda creciente de alimentos, energía y minerales críticos para la transición energética global. En este contexto, la Argentina cuenta con ventajas competitivas estructurales que le permiten posicionarse como un proveedor estratégico de bienes y conocimiento.

Durante el Women Leadership Summit, se analizaron las perspectivas de los sectores productivos que impulsan el ingreso de divisas. En este marco, Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM); Flavia Royón, Senadora y exsecretaria de Energía de la Nación, y Andrea Grobocopatel, fundadora y presidenta de Ampatel, repasaron los logros alcanzados y los retos pendientes de cada actividad.

Innovación agroindustrial y valor agregado

El sector agropecuario atraviesa un período de recuperación impulsado por precios favorables y el uso constante de tecnología aplicada al campo. La evolución de esta actividad muestra una transformación profunda.

“El agro argentino va mucho más allá de la producción primaria de commodities. El verdadero diferencial de nuestro país radica en la capacidad de exportar conocimiento, biotecnología y procesos innovadores que agregan valor en origen”, destacó Grobocopatel.

Asimismo, la presidenta de Ampatel enfatizó que el crecimiento del sector no debe medirse únicamente en volúmenes exportados o montos en dólares, sino en la cantidad de empresas consolidadas y en la generación de empleo calificado en las economías regionales. Para potenciar este desarrollo, la ejecutiva remarcó la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la cadena, mejorar los caminos rurales y ampliar el acceso a financiamiento de largo plazo con tasas competitivas.

Consolidación energética e infraestructura estratégica

La producción no convencional en Vaca Muerta se ha convertido en el principal motor generador de divisas dentro de la matriz energética nacional, alcanzando balances positivos significativos. Este avance permite abastecer el mercado interno e impulsar proyectos de exportación.

“La constante ampliación de los récords de producción en Vaca Muerta demuestra que estamos ante una solución estructural para el déficit de divisas. La infraestructura en oleoductos y los proyectos de gas natural licuado le dan al país una proyección exportadora de largo plazo que trasciende las fluctuaciones políticas”, sostuvo Royón.

No obstante, la exsecretaria de Energía advirtió que para consolidar este ritmo de crecimiento es indispensable completar las obras de transporte de gas hacia el norte y centro del país. Estas inversiones resultan clave no solo para sustituir importaciones térmicas de invierno y abaratar el costo de la energía eléctrica, sino también para abastecer a nuevas industrias de alto consumo, como la minería de litio y cobre.

La minería como tercera escala exportadora

La minería argentina atraviesa una etapa de expansión histórica encabezada por las exportaciones consolidadas de oro y plata, el despegue de la producción de litio y la expectativa por la puesta en marcha de grandes proyectos en yacimientos de cobre.

“Estamos viviendo un momento inédito para la actividad minera en el país. Pasar de tener un solo proyecto de litio durante dos décadas a contar actualmente con siete operaciones activas muestra el salto de escala que hemos logrado”, afirmó Cardona.

En este sentido, la directora ejecutiva de la CAEM, explicó que la exploración minera requiere años de inversión sostenida en regiones cordilleranas de difícil acceso. La profesional señaló que el desarrollo del sector debe ir acompañado por la construcción de infraestructura básica, proveedores locales calificados y una comunicación transparente que integre a las comunidades regionales.

De cara al futuro, las especialistas coincidieron en que el desarrollo económico sostenible exige promover la participación activa de las mujeres en sectores técnicos e institucionales. El fortalecimiento de las redes profesionales, la capacitación continua y la vinculación entre el ámbito público y privado resultan determinantes para ayudar a consolidar nuevos liderazgos en industrias estratégicas.