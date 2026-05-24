Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán convertirse en propietarios de la vivienda. (Foto: Freepik).

En España existe un mecanismo legal poco conocido que puede transformar a un inquilino o poseedor de buena fe en propietario de un inmueble sin la necesidad de adquirirlo por vías convencionales. Este proceso se conoce como prescripción adquisitiva o usucapión y está regulado en el Código Civil.

La prescripción adquisitiva opera mediante la posesión continuada, pública y pacífica de una vivienda durante un tiempo determinado por la ley. Dependiendo de si se cumplen los requisitos de justo título y buena fe, o si se aplica la modalidad denominada extraordinaria, los plazos pueden variar, ofreciendo una alternativa para adquirir la propiedad sin un contrato de compraventa formal.

Qué es la prescripción adquisitiva y en qué casos se aplica

La prescripción adquisitiva constituye un mecanismo mediante el cual se adquiere la propiedad de un inmueble a través del transcurso del tiempo y de una posesión continua, tal como lo establece el artículo 1930 del Código Civil: “Por la prescripción se adquieren… el dominio y demás derechos reales… con las condiciones determinadas en la ley”.

Para que esta figura sea aplicable a favor del poseedor, se identifican dos modalidades principales: la ordinaria y la extraordinaria. La primera exige que la posesión del inmueble sea ejercida con buena fe y justo título, lo que implica que quien posee ha creído legítimamente tener derecho sobre la propiedad y que existe una causa que aparente transmitir dicha propiedad.

En caso de que se satisfagan esos requisitos, el Código Civil estipula que “el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles se prescriben por la posesión durante diez años entre presentes y veinte entre ausentes, con buena fe y justo título”.

Esto implica que quien ha habitado un inmueble en calidad de propietario de manera pública, pacífica y sin interrupciones durante 10 años, puede solicitar la declaración de prescripción adquisitiva, siempre que el propietario vecino haya estado presente y localizable. Si el propietario ha estado ausente (por ejemplo, residiendo en el extranjero durante un extenso período), este plazo puede ampliarse hasta 20 años.

La posesión entre “presentes” se refiere a circunstancias en las que el propietario conocido y residente ha estado al alcance para ejercer sus derechos, mientras que en el caso de “ausentes” se prolonga el plazo para asegurar equidad en la adquisición mediante una posesión prolongada.

Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán convertirse en propietarios de la vivienda. (Fuente: Freepik).

Prescripción extraordinaria: requisitos y características en ausencia de justo título y buena fe

Existe otra vía de prescripción adquisitiva, conocida como extraordinaria, que se aplica cuando no existe ni justo título ni buena fe en la posesión. En tales situaciones, únicamente se requiere que la posesión sea en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante un período más extenso.

El Código Civil estipula que, para bienes inmuebles, la prescripción extraordinaria exige que la posesión se sostenga durante 30 años sin necesidad de demostrar buena fe o justificación legal previa.

El objetivo de esta figura es reconocer derechos sobre bienes que han sido poseídos como propios durante un periodo considerable, aun sin un título formal, siempre que se cumplan los requisitos relacionados con la posesión.

En la práctica, la prescripción extraordinaria es menos común debido al extenso tiempo requerido y a la necesidad de que la posesión sea ininterrumpida y notoria, lo que significa que no deben existir disputas, interrupciones legales o reclamaciones de terceros durante varias décadas.

Adiós a la Ley de Alquileres: los inquilinos que vivan esta cantidad de años podrán convertirse en propietarios de la vivienda. (Fuente: Freepik).

Requisitos esenciales de la usucapión para el reconocimiento de la propiedad

Para que la prescripción adquisitiva de un inmueble tenga validez, más allá de los plazos, se requiere que la posesión sea ejercida con una serie de características establecidas por la ley. El artículo 1941 del Código Civil establece que la posesión debe ser en concepto de dueño, es decir, actuando como si se fuera el propietario de la vivienda, realizando actos propios del dominio.

Adicionalmente, la posesión debe ser pública (no oculta), pacífica (sin recurrir a la violencia ni a la clandestinidad) y no interrumpida a lo largo del tiempo que prescribe cada modalidad (10, 20 o 30 años, según corresponda).

La evaluación de estos requisitos suele ser realizada por los tribunales en caso de interponerse una acción de usucapión. El poseedor debe demostrar ante un juez que ha cumplido con todos estos elementos y que nadie ha reclamado la titularidad o interrumpido la posesión en el periodo correspondiente.

La buena fe también desempeña un papel fundamental en la modalidad ordinaria. Según la interpretación doctrinal, implica que el poseedor creía, de manera razonable, que quien le transmitió la posesión tenía derecho a hacerlo, aunque posteriormente se demuestre lo contrario. Sin embargo, esa creencia debe mantenerse a lo largo de todo el plazo necesario para que surta efecto la prescripción.