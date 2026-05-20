Marco Bermúdez, niño español de 14 años que ya es empresario: “A los 8 experimenté el fracaso, pero he ganado más de 10.000 euros con mis proyectos”. Foto: YouTube

En España, el emprendimiento ha sido reconocido cada vez más como una opción valiosa entre las diversas salidas profesionales. En especial, son los jóvenes quienes lideran esta iniciativa, que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Numerosos autónomos sostienen que el camino del emprendimiento presenta una serie de riesgos, sacrificios y desafíos. Sin embargo, todos los emprendedores que relatan sus experiencias comparten una característica en común: las ganas y el esfuerzo por llevar adelante un proyecto.

Este es el caso de Marco Bermúdez, un joven de 14 años que ya cuenta con experiencia en tres proyectos empresariales y posee una energía que lo impulsa a seguir creando. Mientras muchos de sus compañeros dedican su tiempo a la diversión, él se enfoca en generar nuevas soluciones para problemas reales. En una entrevista para Antena 3, el empresario compartió sus comienzos en el ámbito del emprendimiento y la realidad que pocos comunican detrás de la creación de una empresa.

La historia del empresario de 14 años

El joven emprendedor inició su incursión en el ámbito empresarial a la edad de ocho años mientras cursaba sus estudios en Genius School, una institución dedicada a fomentar vocaciones emprendedoras desde una edad temprana. En dicho lugar, Bermúdez desarrolló su primer proyecto: diseñar un robot humanoide.

A pesar de que el emprendimiento no logró los resultados esperados, se transformó en una valiosa experiencia de aprendizaje. "A los 8 años comprendí lo que significa el fracaso“, sostiene. Sin embargo, en lugar de desalentarse, continuó avanzando con nuevos desafíos y las circunstancias comenzaron a favorecerlo.

A los 10 años, realizó una inversión en su primera impresora 3D y con ella ejecutó su primera iniciativa rentable: “ThreeDimensional”, empresa dedicada a la producción de objetos como llaveros y letreros, utilizando impresión 3D con materiales de origen vegetal. A través de este emprendimiento, Marco generó ingresos de entre 7.000 y 10.000 euros.

“Muchos consideran que no realizo actividades propias de un niño, pero sí las llevo a cabo. He aprendido a combinarlas con el ser emprendedor”, expresa Bermúdez. “En mis momentos de ocio es cuando me dedico a trabajar”, concluye.

Marco Bermúdez, empresario español de 14 años: “A los 8 años conocí el fracaso, pero he ganado más de 10.000 euros con mis proyectos” (foto: Oviedo.es).

Las críticas del joven empresario al sistema educativo actual

Marco Bermúdez se encuentra en el tercer curso de la ESO y manifiesta que "en clase me aburro como se aburre todo el mundo“. Según su perspectiva, esto ocurre debido a que “la educación en la actualidad no está adaptada a las necesidades que se requieren”, ya que debería ser más práctica y menos teórica.

El joven opina, por ejemplo, que “deberían comenzar a enseñarme Inteligencia Artificial que, al fin y al cabo, no representa el futuro, sino que es el presente. La falta de enseñanza en este ámbito indica que está desfasada para lo que se debe requerir“.

Por otro lado, sus padres le sugieren que estudie una carrera, algo con lo que está en total conformidad. “Tengo la intención de cursar una carrera y la mantendré. No tengo claro cuál, pero debo prepararme por si esto no resulta favorable. Al final, se trata de educarse en otros ámbitos", manifestó.

El consejo clave de un joven empresario para emprender con éxito

Adicionalmente a su primer éxito y sus previos intentos, el joven está llevando a cabo una cuarta iniciativa: “Smart Bridge”, un software de ingeniería civil que optimiza el diseño de puentes mediante el uso de inteligencia artificial. Para su avance, requiere financiación y ha expresado de forma directa que está en busca de 250.000 euros para materializar esta idea.

En noviembre de 2024, en una entrevista para el medio El Comercio, Bermúdez explicó por qué decidió emprender y mencionó una frase de Steve Jobs que lo inspira diariamente: “Estamos aquí para darle un mordisco al Universo. Si no, ¿para qué otra cosa podríamos estar aquí?”.

“Es la satisfacción de crear algo propio; te llena enormemente. La capacidad de hacer algo por la sociedad es lo que me impulsa", comentó el joven emprendedor. Su trayectoria, desde los primeros tropiezos hasta los primeros ingresos y su ambición tecnológica, inspira por su claridad y determinación a una muy temprana edad.