El enemigo silencioso en crecimiento, por el que los hoteles piden ayuda al Gobierno

La industria hotelera enfrenta un enemigo silencioso: los alquileres temporarios. En pandemia creció la oferta de viviendas, a lo largo de todo el país, que se ofrecen al turismo. Desde la Asociación de Hoteles de Turismo de la Argentina (AHT) le piden al Gobierno mayores controles y advierten que los alquileres temporarios se convirtieron en una amenaza.

Según datos recogidos por AHT, la oferta de las plataformas AirBnB y Expedia, en 2022 en CABA, registró más de 12.000 alojamientos turísticos temporarios, de los cuales sólo 299 están registrados.

Esa proporción se distribuye a lo largo y ancho de todo el país.

En Mendoza, entre más de 1900 alquileres temporarios se encuentran registrados 158, en Tierra del Fuego se ofrecen 760 opciones de las cuales sólo 200 están inscriptas, en Salta de 750 alojamientos se registraron 303 y en El Calafate de 403 ofrecimientos solamente se encuentran en regla 68 unidades.

¨El crecimiento actual se debe a varios factores; en la pandemia, la hotelería estuvo prohibida y los alquileres temporarios, al no estar alcanzados por ninguna ley, pudieron operar. Por otro lado, es un negocio más rentable porque no deben cumplimentar ninguna norma de seguridad eléctrica, de incendios, de policía, entre otras, ni certificar las obligatorias actualizaciones anuales que deben realizar sus pares hoteleros. Tampoco deben tener registrado al personal ni abonan impuestos¨, explicó Roberto Amengual, Presidente de AHT.



Roberto Amengual, presidente de AHT y dueño de Amerian Hotel

Los datos de la Asociación arrojaron que, en la Ciudad de Buenos Aires entre el 2016 y 2022, la hotelería formal creció un 8%. Mientras que, los alquileres temporarios tuvieron un alza del 124% en cantidad de habitaciones.



Qué le piden al Gobierno

"Lamentablemente, parece que todas las tragedias asociadas a los alquileres no convencionales no han incitado al gobierno a tomar medidas al respecto. No pasa un mes sin una tragedia prevenible. La falta de control signa los últimos 20 años. Hay una especie de "vía verde" para que prosperen" , sostuvo Amengual, que reclamó por controles urgentes por parte del Estado

"En Barcelona, la multa por incumplimiento de cualquier aspecto tributario o de seguridad por parte de un alquiler temporario alcanza los 40.000 euros.", ejemplificó.



Un registro y mayor control por parte del Gobierno es el pedido que hacen hoy los hoteleros contra los alquileres temporarios

En este marco, durante la primera asamblea de la organización llamada Global ReformBn, se propuso mayor registro por parte del Estado de esta actividad que golpea de lleno a la industria hotelera no solo en la Argentina sino en todo el mundo.

La oferta de alquileres temporarios crece en Buenos Aires por la llegada de turistas y la rentabilidad en dólares

Uno de los principales reclamos gira en torno a que haya mayor transparencia, instando a que las plataformas que ofrecen opciones de alquiler turístico a corto plazo compartan información con los gobierno s, incluida la identidad de los huéspedes y locadores que utilizan este tipo de servicio

¨Nuestro objetivo desde la AHT es garantizar reglas justas y equitativas para todos los actores que componen el sector de la hotelería, incluidos los ámbitos del alquiler a corto plazo y la distribución digital", dijo el empresario hotelero.



Un problema que crece

Como consecuencia de la Ley de Alquileres actual que desalienta la inversión para la renta convencional, muchos propietarios volcaron sus inmuebles hacia los alquileres temporarios que generan un retorno mucho más alto. Además, el tipo de cambio, impulsa la llegada de turistas, sobre todo de los países limítrofes, por lo que es un negocio hoy en auge.