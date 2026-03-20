El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas en España. El aumento de los precios, la presión turística y la falta de oferta han generado un escenario cada vez más complejo para quienes buscan alquilar. En este contexto, el Gobierno ha dado un paso decisivo: ordenó la retirada de más de 65000 anuncios de alquiler turístico al considerar que incumplen la normativa vigente. La medida impacta directamente en plataformas como Airbnb y marca un punto de inflexión en el mercado inmobiliario. El Ministerio de Consumo detectó que decenas de miles de anuncios no cumplían con requisitos básicos, como la inclusión del número de licencia o la identificación clara del propietario. Estos elementos son obligatorios en muchas comunidades autónomas para garantizar la legalidad del alquiler. Según informó Reuters, el Ejecutivo considera que estos anuncios contribuyen a un mercado opaco que distorsiona los precios y dificulta el acceso a la vivienda. La retirada afecta a más de 65.000 alojamientos turísticos, lo que supone una de las intervenciones más grandes hasta ahora en este sector. El objetivo es reforzar el cumplimiento normativo y evitar que viviendas destinadas al alquiler residencial se desvíen hacia el uso turístico sin control, un fenómeno que ha crecido en los últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona. La eliminación de estos anuncios puede tener un efecto directo en la oferta de vivienda. Al reducirse el número de alquileres turísticos, parte de esos inmuebles podría volver al mercado residencial, aumentando la disponibilidad. Este movimiento podría aliviar la presión sobre los precios, especialmente en zonas tensionadas donde la demanda supera ampliamente la oferta. Sin embargo, el impacto real dependerá de si los propietarios optan por el alquiler tradicional o buscan otras alternativas. Además, la medida introduce mayor control sobre plataformas digitales, obligándolas a verificar la legalidad de los anuncios publicados. Esto supone un cambio estructural en el modelo de negocio de los alquileres turísticos, que hasta ahora operaban con menor supervisión. A partir de esta decisión, los propietarios deberán cumplir estrictamente con la normativa si quieren anunciar sus viviendas. Esto incluye contar con licencias, registrar los inmuebles y proporcionar información transparente en los anuncios. Las plataformas, por su parte, enfrentan una mayor responsabilidad. Deberán retirar contenidos irregulares y garantizar que los alojamientos publicados cumplen con la legislación, lo que podría modificar su funcionamiento en España. Para los viajeros, el cambio también será visible. Habrá menos oferta disponible en algunas zonas, pero con mayores garantías legales y de calidad. El mercado se encamina hacia un modelo más regulado, donde la vivienda turística deja de ser un espacio gris y pasa a estar bajo un control más estricto. La decisión del Gobierno no solo afecta a miles de anuncios: redefine las reglas del juego en un sector clave y abre un nuevo capítulo en el debate sobre el acceso a la vivienda en España.