Créditos UVA y blanqueo: las oportunidades para invertir hoy según esta experta en real estate

Arranca 2023 con su última gran apuesta en marcha y consolidada: Remeros Beach, el primer barrio que desarrollo Vizora desde cero y que en enero entregará las primeras unidades de su torre insignia (hay otras dos en marcha) y una Cristal Lagoon que hace al emprendimiento realmente único.

Milagros Brito, presidente de Vizora, se enorgullece de haber superado las expectativas de ventas y precios en Remeros, un verdadero desafío que encaró en 2015 y que en los últimos meses debió superar entre trabas para importar y alta inflación.

El plan de la multifacética Milagros Brito para cautivar a porteños que buscan vida de playa



Litio argentino: millonaria inversión de una empresa de Singapur que promete revolucionar el negocio





Hija del fallecido banquero Jorge Brito, heredó de su padre la dedicación al trabajo y el perfil del ejecutivo que está en todos los detalles. Se define como una 'hacedora', que mientras se enfoca en los emprendimientos actuales ya piensa en los próximos proyectos que serían rentables con las condiciones del mercado que ve venir.

¿Qué balance del año hace?

Este fue el año de Remeros, que es la gran apuesta de la desarrolladora. Terminamos el edificio Sky 1, ya está 80% vendido, y el Sky 2 se termina en julio. Este año, terminamos Link Tower en Puerto Madero, donde queda un remanente muy chico. Fue un buen año.

¿Cómo fue construir un barrio entero por primera vez?

Pasamos por muchas cosas, conflictos judiciales, desafíos como construir calles, servicios, una infinidad de temas que creíamos que iban a concretarse a medida que avanzaba la obra del edificio y ahora que llega la entrega, hay que apurar el funcionamiento general. Con este barrio estamos generando valor para el futuro. De hecho estamos hablando con desarrolladores que nos quieren comprar macro lotes para desarrollarlo aún más. Es una zona muy pujante y atractiva, conectados entre Tigre y Nordelta. Estamos a días de abrir las canillas de la Cristal Lagoon, que es un gran traccionador para Remeros. Tuvimos un año muy bueno en ventas, superamos las expectativas en Sky y también en Arboris, el otro edificio donde lanzamos la preventa. Salimos tímidos pero la venta en pozo es siempre algo que es atractivo.

¿Qué falta?

En enero entregamos Sky. Arboris estamos en pleno proceso licitatorio que está muy impactado por las dificultades para calcular costos, lo cual dilató los tiempos. Es un proceso que nos lleva un mes y esta vez demandará más del doble.

¿Cómo evolucionó el precio?

El recorrido del precio también fue mayor de lo que esperábamos. Estamos en torno a los u$s 2800 en Sky 2. El promedio total está dando unos u$s 3100. Eso quiere decir que se está convalidando el proyecto, no solo la tierra sino todo lo que propone con un foco muy importante en invertir en el bienestar.

Milagros Brito, presidente de Vizora

¿Quiénes invierten?

Como todo proyecto, primero entran inversores. Nos llama la atención que hoy, ya en etapa de posesión, no hay reventas. Mucha gente va vivir o se lo quedó para alquilar. Nuestros clientes nos conocen y saben que estamos detrás de los proyectos, que se van a hacer y bien. Es la confianza más que el cálculo de rentabilidad.

¿Cómo afectan las trabas para importar?

Nos impactó fuerte en Sky con algunos elementos que hoy nos están complicando como el cobre, el vidrio y ascensores. Tenemos unos dos meses de retraso por esos faltantes. Para no frenar la obra, en vez de hacer el edificio por piso lo fuimos haciendo por ala y recuperamos tiempo. Es increíble la creatividad que hay que tener. Y el tiempo es mucho dinero en una obra, y no se puede trasladar directo a precios.

¿Es lo que más preocupa?

La inflación golpea mucho, sobre todo a proveedores que hemos tenido que asistir financieramente en los últimos tres meses porque no le cerraban los números. Aunque quieras decir 'yo ya te pagué, entregame', te das cuenta que no pueden. Para seguir hay que ayudarlos, eso nos permite a nosotros cumplir con los clientes y los accionistas. Es día a día una batalla nueva para resolver las problemáticas que van apareciendo.

Esta es la ciudad más barata de Argentina para comprar una propiedad: el m2 cuesta la mitad que en CABA





¿Cierran los números?

En un barrio como Remeros hay que verlo en etapas. Sky 1, de hecho, es ineficiente pero es la insignia y donde pusimos todos los amenities y servicios que van a usar los habitantes de todo el barrio, que vivan incluso en otros edificios de Remeros. Es como nuestro Falabella del shopping. Tiene el super restaurant, el super gimnasio, la super pileta. Arboris ya es mucho más eficiente.

¿Cuánto cuesta un departamento?

Hay desde u$s 130.000 en Sky y en Arboris desde u$s 170.000. Tiene que ver con los departamentos de Arboris son más grandes.

¿Qué dólar se toma hoy de referencia?

Nos manejamos con el dólar MEP. Este año mucha gente pagó 100% en pesos. También muchos están tomando créditos UVA. Empezamos muy tímido a ofrecerlos y tiene mucha aceptación. Sobre todo en gente que no depende de su sueldo para pagar el crédito, sino que tiene un resto. Tenemos una línea con el banco (Macro) con el que hay mucha sinergia. Arrancamos hace seis meses y le va muy bien. Se paga 120 cuotas y ya otorgamos unos 38 créditos desde julio.

¿El blanqueo se reflejó en las ventas?

Mucho mejor que en la edición pasada, que no fue bueno y se hizo a las apuradas y sin reglas claras. Esta vez, tenemos muchos clientes que compraron con el blanqueo. Incluso, tres o cuatro compraron paquetes de departamentos con el dinero del blanqueo. Y hay mucha gente averiguando. También si se termina cerrando el acuerdo con Estados Unidos por las cuentas allá, va a ayudar. Ya tenemos consultas sobre esto de inversores que dan por hecho que el año próximo ya va a estar funcionando. Hay que ser muy claro en la información y los detalles porque en momentos de tanta incertidumbre, los clientes están aturdidos y no saben en qué invertir.

Link Towers, Puerto Madero

¿Es un mercado para las criptomonedas?

Yo no entré en eso. Tengo amigos que invierten en criptos y me tratan de convencer pero soy muy conservadora y todo lo que tengo lo invierto en lo mío que es el Real Estate.

¿Cómo cierra Vizora el año?

Con el balance en verde. Consolidamos el negocio en Puerto Madero con Link Towers, que le fue muy bien, en sociedad con Fernández Prieto. En Remeros superando expectativas de ventas en metros cuadrados y en precios. Y poniendo foco en lo que viene.

¿Qué perspectiva tiene para 2023?

En lo económico espero que se controlen los niveles de inflación porque es insostenible cualquier plan de negocios. Es difícil directamente armar un plan. Los proveedores no quieren cotizar, faltan productos. Por más que yo firme un llave en mano con la constructora hay muchas cosas que ellos mismos no pueden garantizar porque tiene dificultades con sus proveedores. No hay negocio que funcione con esta inflación. Más allá de los componentes de construcción en sí.

¿Pero el valor del metro cuadrado de construcción está bajo?

No es tan así. Siempre está esa idea pero cuando uno termina abriendo los sobres no se encuentra con esa realidad. Hoy no baja de los u$s 1000 el metro cuadrado. Los números dan muy finitos y hay que estar controlando que no haya ni un mínimo desvío porque termina teniendo consecuencias, se va la rentabilidad.

Tener accionistas argentinos, que conocen el mercado, ¿suma?

Si. Este es un país que todos los días da sorpresas. Algunas son muy buenas y otras son no aptas para cardíacos. Por eso la flexibilidad es clave. También pasan seis meses difíciles y la variable que te perjudicó de repente se compensa con otra que te viene bien. Siempre está la apuesta por lo nacional y a largo plazo. Lo único que no te puede pasar es paralizarte.

¿Tiene proyectos en el exterior?

Tenemos una idea de un barrio en La Barra, Punta del Este, que inició mi papá. Lo estamos estudiando con agrimensores y paisajistas, pero por ahora es familiar. Hay posibilidad de algunas cosas en Puerto Madero y en el interior. Pero soy consciente que tengo que focalizar en lo que estamos mientras pienso en el futuro. También me interesan esquemas combinados con socios que funcionen y tengan buenas marcas.

¿Qué recomendaría hoy a un inversor?

No recomendaría innovar con un proyecto solo porque tenga una mayor rentabilidad. Es mejor tener una expectativa más baja, pero de mayor seguridad. Apostar al recorrido de precios. Los proyectos que tengan financiación son una oportunidad también. Entrar en un crédito es muy conveniente si se tiene un resto de respaldo. Financiarse en pesos.